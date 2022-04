Raus aus dem Job – und dann?

Plus Überstunden, Druck, Langeweile: Viele Deutsche haben ihren Arbeitsplatz satt. Doch eine Kündigung ist nicht immer die Lösung.

Evelyn Pfand hat sich die Entscheidung zu kündigen nicht leicht gemacht. Aber dann wurden die Signale ihres Körpers immer stärker, sie bekam häufig Magenschmerzen, musste Tabletten nehmen. Der Gedanke an eine Kündigung begleitete die 41-Jährige aus Langerringen im Landkreis Augsburg monatelang. Noch arbeitet sie bei einem Betriebsarzt in einem Münchner Dienstleistungszentrum. Wohl fühlt sie sich dort spätestens seit der Pandemie nicht mehr.