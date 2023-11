Augsburg

vor 8 Min.

Verkauf der Druckmaschinen-Firma Manroland ist gestoppt

Plus Ein deutscher und ein amerikanischer Eigentümer suchten lange einen Investor. Das Interesse war zwar groß, aber es fand sich nicht der richtige Kandidat.

Von Stefan Stahl Artikel anhören Shape

Der Augsburger Druckmaschinen-Hersteller Manroland Goss Web Systems hat mit wachsenden Aufträgen und schwarzen Zahlen die Krisenzeiten weit hinter sich gelassen. Das aus der Fusion von Manroland und dem US-Wettbewerber Goss entstandene Unternehmen beschäftigte zuletzt weltweit gut 900 Frauen und Männer, darunter knapp 600 in Augsburg. Seit Januar 2022 kamen 38 neue Mitarbeiter allein in Augsburg dazu. Bei einem Umsatz von etwa 250 Millionen Euro liegt die Rendite vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen bei Werten um die zehn Prozent, was gut für einen Maschinenbauer ist.

Es läuft rund für Manroland, zumal es dem Management um Firmenchef Franz Kriechbaum gelungen ist, neben der traditionellen Sparte für Zeitungs- und Magazin-Druckmaschinen den großen und stark wachsenden Markt für Verpackungsdruck-Anlagen zu erschließen. Schon heute werden mit Augsburger Technik Pizzakartons mit Aufdrucken versehen. Dank der Technologie lassen sich auch Banderolen von PET-Flaschen beschriften. So hat ein globaler, vom Unternehmen nicht namentlich genannter Verpackungsriese in Augsburg bereits die vierte Varioman-Produktionsanlage für Foliendruck bestellt. Manroland kam zudem mit einem weiteren Global Player ins Geschäft, der eine solche Maschine zum Drucken von Beipackzetteln für Medikamente geordert hat. Der traditionelle Augsburger Druckmaschinen-Standort wurde nach der Insolvenz von Manroland im Jahr 2011 wiederbelebt. Damals haben noch etwa 2400 Beschäftigte für das Unternehmen gearbeitet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen