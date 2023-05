Ultimatum: Kann der 50-Stunden-Streik abgewendet werden?

Kann der geplante Bahn-Streik der EVG doch noch abgewendet werden? Gewerkschaft und Bahn haben sich wohl angenähert. Nun gibt es ein Ultimatum.

Kann der nächste Bahn-Streik doch noch abgewendet werden? Hoffnung gibt es jedenfalls noch für alle, die durch den 50-Stunden-Warnstreik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ab Sonntagabend betroffen wären. Am Donnerstag näherten sich die EVG und die Bahn in ihrem Tarifstreit offenbar an.

Wird der Bahn-Streik ab 14. Mai 2023 doch noch abgesagt?

Die Deutsche Bahn gab am Donnerstagabend bekannt, dass sie die Forderungen der Gewerkschaft nun als erfüllt ansieht. "Die EVG muss nun ihre Zusage einhalten und den 50-stündigen Warnstreik absagen", forderte DB-Personalvorstand Martin Seiler. Wie fast immer in den letzten Wochen scheint die EVG allerdings einen anderen Standpunkt zu haben.

"Wir haben die Bahn zwar zu Gesprächen gebracht. Aber als der Schlüssel zur Lösung schon auf dem Tisch lag, hat sie einen Rückzieher gemacht", behauptete Verhandlungsführer Kristian Loroch. Er nannte das Angebot der Bahn ein "Scheinangebot". Auch Loroch sieht allerdings noch Chancen, "dass am Freitag die Bahn auf den Lösungsweg zurückkehrt".

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Bahn-Streik im Mai 2023: EVG stellt Ultimatum vor 50-Stunden-Streik

Die Gewerkschaft hat der Deutschen Bahn ein Ultimatum gestellt, um den Streik doch noch abzuwenden. "Die Deutsche Bahn hat bis heute, 12 Uhr, Zeit, den Warnstreik zu verhindern", soll ein Gewerkschaftssprecher am Freitagmorgen zu Bild gesagt haben.

Knackpunkt ist offenbar der Mindestlohn. Der EVG reicht eine Festlegung des Mindestlohns von zwölf Euro in den Entgelttabellen nicht, welche die Bahn zusagt. Bei diesem wichtigen Eckpunkt sollen die beiden Parteien am Donnerstag allerdings Fortschritte gemacht haben. Loroch behauptete, dass sich die Gewerkschaft mit der Bahn einig war, dass Lohnerhöhungen auf Tarifen von rund 13 Euro aufsetzen und dauerhaft verankert werden. Laut dem Gewerkschaftler machte die Bahn dann allerdings doch noch einen Rückzieher. Die Deutsche Bahn äußerte sich bislang nicht öffentlich zu einem möglichen Ultimatum bis 12 Uhr.

Wird am heutigen Freitag keine Lösung gefunden, dürfte der Warnstreik stattfinden. Die EVG hat rund 230.000 Beschäftigte der Deutschen Bahn und fast 50 weiteren Bahn-Unternehmen dazu aufgerufen, am Sonntag, 14. Mai, um 22.00 Uhr die Arbeit niederzulegen. Diese soll erst am Dienstag, 16. Mai, um 24.00 Uhr wieder aufgenommen werden.