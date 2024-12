Maschinenbauer Grob schafft weiter Jobs in Mindelheim

Allgäuer Unternehmer sind bekannt dafür, sich nicht selbst in den Mittelpunkt zu stellen. German Wankmiller und seine Kollegen in der Grob-Geschäftsführung, Wolfram Weber und Christian Müller, neigen zum Understatement. Sie beschreiben ihre Management-Philosophie bodenständig: „Man muss die Dinge sauber analysieren, um sie dann flexibel und dynamisch durchzuziehen.“ Die Grob-Verantwortlichen kommen ohne Anglizismen aus. Der Aufsichtsratsvorsitzende des Unternehmens, Christian Grob sagt: „Wir sind ein kleines Unternehmen mit großem Familien-Charakter.“ Sein 27-jähriger Sohn Florian Grob, den der 2016 verstorbene Großvater Burkhart Grob als alleinigen Erben eingesetzt hat, bewahrt Bodenhaftung. Ihm gefällt am besten an seinem Unternehmen, „dass wir dank flacher Hierarchien schnell entscheiden können“. Trotz wirtschaftlich schwieriger Zeiten gelang es der Firma, in den vergangenen zwei Jahren jeweils beim Auftragseingang und Umsatz um zwölf Prozent pro Jahr zu wachsen.

Bei Grob wird intensiv diskutiert

Die Grob-Geschäftsführer und die Vertreter der Familie diskutieren intensiv. Für das „saubere Analysieren“ nehmen sie sich Zeit, ehe sie zum „dynamischen Durchziehen“ übergehen. So saß die Firmen-Führung vor knapp zwei Jahren immer wieder zusammen, um zu besprechen, ob das Unternehmen neue Zerspanungsmaschinen entwickeln soll, mit denen sich große Alu-Druckbauteile wie Wannen für Auto-Batterien produzieren lassen. Schnell war den Verantwortlichen klar: Um in das Geschäft einzusteigen, müssen nicht nur eine, sondern drei neue Maschinen aus der Taufe gehoben werden, was einer Investition von acht Millionen Euro gleichkommt. Die Mindelheimer Diskutanten zogen schließlich durch und haben die richtige Entscheidung getroffen. Japanische Unternehmen wie Toyota, Nissan und Honda, die meist Maschinen aus dem eigenen Land bevorzugen, bestellten bei Grob. Auch ein US-Auto-Riese, der namentlich nicht genannt werden will, orderte. Wankmiller, der Vorsitzender der Geschäftsführung ist, sagt: „Hätten wir die neuen Maschinen nicht entwickelt, wäre unsere Zerspanungs-Halle heute wegen fehlender Aufträge zur Hälfte leer, sind doch konventionelle Maschinen nicht mehr so gefragt.“ Grob ist damit besser als die Konkurrenten ausgelastet und erlebt trotz der Wirtschaftskrise in Deutschland immer noch eine „stabile Konjunktur.“

Im September wurde der 6000. Mitarbeiter bei Grob begrüßt

So baut das Unternehmen, was ungewöhnlich für einen vom Wohlergehen der Auto-Industrie in hohem Maße abhängigen Maschinenbauer ist, weiter Personal auf, wenn auch bei Weitem nicht mehr so stark wie früher. Schließlich hat Grob die Zahl der Beschäftigten in den vergangenen zehn Jahren um gut 2700 allein am Hauptstandort in Mindelheim gesteigert. Im September konnte die Geschäftsleitung den 6000. Mitarbeiter begrüßen. Das Unternehmen plant einen weiteren Aufbau von jetzt 6100 auf 6200 Beschäftigte. Dann soll nach Jahren stürmischen Job-Wachstums eine Phase der Konsolidierung eintreten. Die Grob-Chefs wollen die Zahl der Arbeitsplätze halten. Das Unternehmen beschäftigt zusätzlich 1000 Leihkräfte und ist damit in Bayerisch-Schwaben, was die Zahl der Mitarbeiter betrifft, nicht mehr weit vom Donauwörther Job-Giganten Airbus Helicopters mit rund 7700 Angestellten entfernt.

Grob setzt seit sieben Jahren auf E-Mobilität

Dass Grob wirtschaftlich nach wie vor gut dasteht und allenfalls seine Pläne für Auftragseingang und Umsatz etwas zurückschrauben musste, wirkt auf den ersten Blick erstaunlich. Schließlich ist das Unternehmen zu knapp 60 Prozent von der Elektromobilität abhängig. Auf diese Technologie setzt Grob schon seit sieben Jahren. Die Firma hat früh Maschinen zum Bau von E-Antrieben und schließlich auch Batteriezellen gefertigt. Nachdem der Markt für Stromer in Deutschland nach dem Ende 2023 erfolgten überraschenden Förder-Aus eingebrochen ist, wirkt es umso verwunderlicher, warum die Mindelheimer nach wie vor „zufrieden sind“. Autozulieferer wie ZF, Schaeffler und Bosch streichen Tausende Stellen. Doch Grob ist anders als diese Unternehmen nicht unmittelbar von den Stückzahlen produzierter Elektroautos abhängig. Wenn Auto-Konzerne bei der Firma entsprechende Maschinen zum Bau von Elektro-Fahrzeugen bestellen, vergehen Jahre, bis die Technologie aus dem Unterallgäu eingesetzt wird. Wankmiller beobachtet, dass die Fahrzeug-Riesen weiter kräftig in die E-Mobilität investieren und nach der jetzigen Auftrags-Delle wieder mit einem Anziehen der Nachfrage in einigen Jahren rechnen. Dann brauchen sie allerdings Maschinen. Für den Manager steht fest: „Wenn die westlichen Autobauer jetzt bei der E-Mobilität den Rückwärtsgang einlegen, würden sie von den asiatischen Konkurrenten endgültig überrollt.“ Deswegen bekommt Grob nach wie vor Aufträge für Anlagen zum Bau von Batterie-Systemen und Elektro-Antrieben – und das auch aus Deutschland.

Dem Unternehmen kommt zugute, dass es weltweit aktiv ist und zuletzt in den USA große Aufträge – und das zu 70 Prozent für die E-Mobilität – einfahren konnte. Während die Geschäfte in Europa und China nicht mehr so gut für Grob laufen, ist die Nachfrage in Amerika enorm. Da trifft es sich gut, dass Grob in den USA über die nach Mindelheim weltweit drittgrößte Fabrik des Unternehmens verfügt. Der Standort wird weiter massiv ausgebaut. Das könnte sich auszahlen, wenn Donald Trump im Januar die Geschäfte als US-Präsident übernimmt. Denn dank der Fertigung in den USA kann das deutsche Unternehmen Zahlungen für drohende Zölle verringern.

Grob hat in Indien eine Fabrik gekauft

Um das rückläufige Geschäft in China und Europa auszugleichen, setzen die Grob-Lenker nicht nur auf Amerika. Sie haben in Indien eine Fabrik gebaut und wollen dort auch ein IT-Büro gründen, um mehr Geschäfte in dem stark wachsenden Land zu machen und sich dort weitere Fachkräfte zu sichern. Aber auch in Europa setzt das Grob-Management auf ein Anziehen der Nachfrage. Ihren Optimismus schöpfen die Verantwortlichen aus den Erfahrungen, die sie dieses Jahr auf der aufstrebenden Stuttgarter Messe „The Battery Show Europe“ gemacht haben. Hier zeigten die Mindelheimer mit Partnern ein Konzept für eine europäische Anlage zur Batterie-Produktion. Die positive Resonanz bestätigte die Firmen im Bestreben, den bisher bei der Technologie dominierenden asiatischen Anbietern Konkurrenz zu machen. Es zeichnen sich erste Aufträge ab. Vereinfacht gesagt kommen bei einer solchen 800 bis 1000 Meter langen und 100 breiten Anlage vorn die Rohstoffe rein und hinten die Batteriezellen raus. Ein solches Konstrukt, mit dem sich Batterie-Zellen für 100.000 Autos im Jahr produzieren lassen, kostet rund 500 Millionen Euro. So sieht sich Grob technologisch gut aufgestellt und trotzt weiter der Krise.