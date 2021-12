Corona-Pandemie

18:55 Uhr

Corona-Blues im Einzelhandel: Wirtschaft warnt vor Geschäftsaufgaben

Plus Bald gilt im Einzelhandel die 2G-Regel. Fachleute beobachten einen „Lockdown im Kopf". In der schwäbischen Wirtschaft ist man alarmiert.

Von Michael Kerler

Wer am zweiten Adventssamstag beispielsweise in der Innenstadt von Augsburg eingekauft hat, musste am Eingang vieler Läden einen Einkaufskorb nehmen. Wenn die Körbe weg waren, half nur eines: warten. Aufgrund der vierten Corona-Welle in Deutschland ist die Zahl der Kundinnen und Kunden in vielen Geschäften begrenzt, die Körbe dienen zur Kontrolle, dass nicht zu viele Menschen in den Laden kommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen