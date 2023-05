Fachkräftemangel

vor 50 Min.

Wenn Gymnasiasten auf das Handwerk treffen

Plus Das Handwerk darf seine Berufe nun an Gymnasien, Real- und Mittelschulen vorstellen. Lassen sich mit dem "Tag des Handwerks" mehr junge Leute für die praktischen Tätigkeiten gewinnen?

Von Michael Kerler Artikel anhören Shape

Alexander Mair, 15, blauer Pulli, lässige Kapuze, klappt den Gesichtsschutz herunter, greift zum Schweißgerät und zieht eine Schweißnaht – am Simulator wohlgemerkt. Die Arbeit lässt sich an einem Bildschirm beobachten, das Gerät gibt gleich eine Rückmeldung, ob die Naht präzise ist und die Schweißgeschwindigkeit passt. Zusammen mit seinen Mitschülerinnen und Mitschülern der 9. Klasse vom Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß ist er heute zu Besuch im Berufsbildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer in Augsburg. Es geht darum, Berufe kennenzulernen, mit denen Gymnasiasten bisher selten in Kontakt kamen. Teilweise ist es ein Experiment: Der Tag des Handwerks findet zum ersten Mal statt.

Lange haben Handwerksvertreter darum gekämpft, ihre Berufe an den Schulen vorstellen zu können. Im vergangenen Jahr gab die Staatsregierung dem Drängen nach und beschloss, dass ab dem Schuljahr 2022/2023 in Bayern ein verpflichtender "Tag des Handwerks" für die allgemeinbildenden Schulen stattfinden soll. Dabei handelt es sich um kein festes Datum, sondern um einen Tag im Mai und Juni, an dem die Schüler in einen Betrieb oder in ein Berufsbildungszentrum gehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen