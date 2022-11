Fußball-WM in Katar

Warum im Handel keine WM-Stimmung aufkommen will

Plus Großveranstaltungen wie eine Fußball-WM sind auch für die Wirtschaft Umsatztreiber. Doch das gilt bei der Ausgabe in Katar wohl nicht. Beim Panini-Verlag ahnte man das schon länger.

Von Matthias Zimmermann

In weniger als zwei Wochen beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft. Doch verglichen mit dem Marketingaufwand, der in der Vergangenheit rund um die Veranstaltung getrieben wurde, die immerhin zu den größten Sportereignissen der Welt zählt, geht es derzeit im öffentlichen Raum, in Kneipen und Geschäften geradezu unwirklich fußballfrei zu. Im Dezember 2010 hat die Fifa das Turnier an das Wüstenemirat Katar vergeben. Die Entscheidung hat nicht nur Fußballfans vor den Kopf gestoßen. Ärger und Empörung haben sich über die Jahre nicht gelegt. Und so wird kurz vor Beginn mehr über Boykottaufrufe statt über mögliche Aufstellungen der Nationalmannschaft bei ihrem ersten Turnierspiel am 23. November diskutiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

