vor 18 Min.

2G im Einzelhandel: War's das mit dem Weihnachtsgeschäft?

Plus Vom Weihnachtsgeschäft hatten sich viele Kaufleute eine üppige Bescherung erhofft. Nun kommt 2G. Und wie schon 2020 wird wohl weniger Geld in der Kasse klingeln als geplant.

Wer zum Beispiel noch schnell einen schönen Wintermantel vor Ort kaufen möchte, muss dafür geimpft oder genesen sein. Das gilt auch für das ferngesteuerte Auto, das sich der Neffe so dringend wünscht oder den roten Christbaumschmuck, der noch fehlt. Für den Einzelhandel gelten im Kampf gegen Corona, mitten in der kauffreudigen Vorweihnachtszeit, 2G. Wer sich bei den Kaufleuten in der Region umhört, stößt auf unterschiedliche Reaktionen.

