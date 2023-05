Gerhard Pfeifer ist neuer Präsident der Industrie- und Handelskammer Schwaben

Nach dem Tod von IHK-Präsident Andreas Kopton hat die Kammer den Memminger Unternehmer Gerhard Pfeifer zum neuen Präsidenten gewählt. Wie es nun weitergeht.

Gerhard Pfeifer ist neuer Präsident der IHK Schwaben. Die IHK-Vollversammlung hat den Unternehmer aus Memmingen bis zum Ende der laufenden IHK-Wahlperiode im Januar 2024 am Donnerstag zum Nachfolger von Andreas Kopton gewählt, der kürzlich im Amt verstorben ist. Das teilte die Kammer im Anschluss an die Wahl mit.

„Der viel zu frühe Tod von Dr. Andreas Kopton, meine jahrzehntelange Verbundenheit zur IHK Schwaben und der hohe Wert, den ich in der Selbstverwaltung der Wirtschaft sehe, haben mich zu einer Kandidatur veranlasst", sagte Gerhard Pfeifer in einer ersten Reaktion "Ich danke der IHK-Vollversammlung für das in mich gesetzte Vertrauen, das ich mit einer aktiven Rolle als IHK-Präsident und als Brückenbauer in die kommende Ehrenamtsgeneration gerne zurückgeben werde", so Pfeifer.

"Dr. Andreas Kopton hat die IHK Schwaben ab 2009 mit Herzblut, großem Engagement und Weitsicht geführt", würdigt die Kammer ihren langjährigen Präsidenten. Durch seinen Tod am 14. April 2023 sei die Nachwahl für die laufende IHK-Wahlperiode notwendig geworden. Die Wahl fand in der regulären Vollversammlung bei dem Unternehmen DMG Mori in Pfronten statt.

Pfeifer stammt aus Memmingen und ist dort Chef der Pfeifer Firmengruppe, die auf Seiltechnik spezialisiert ist. Der 68-Jährige hatte als ältester und erfahrenster der drei stellvertretenden Präsidenten Andreas Kopton bereits häufiger vertreten, unter anderem auf dem Neujahrsempfang der Kammer in diesem Jahr.

Pfeifer studierte Betriebswirtschaftslehre an der Julius-Maximilian-Universität in Würzburg. Bereits 1984 trat der zweifache Familienvater in das Familienunternehmen, die Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH & Co. KG Memmingen, ein, das er bis heute prägt. Im Ehrenamt der IHK Schwaben ist Pfeifer seit 1995 aktiv. Sein Weg führte ihn nach Kammerangaben über die IHK-Regionalversammlung Memmingen und Unterallgäu und die IHK-Vollversammlung 2009 ins IHK-Präsidium, dem er neben Reinhold Braun und Josef Brandner als stellvertretender IHK-Präsident angehörte.

Der am Donnerstag gewählte Präsident soll für eine Übergangszeit an der Spitze der Kammer bleiben. Bei der Industrie- und Handelskammer Schwaben finden dieses Jahr im Juli reguläre Wahlen für die Ehrenämter statt. Gewählt werden die Regionalversammlungen und mittelbar die Vollversammlung. Anfang 2024 bestimmt diese dann abermals eine Präsidentin oder einen neuen Präsidenten für die komplette neue Amtszeit.

„Dr. Andreas Kopton verstand es, die Arbeitsteilung und damit das Zusammenspiel von Ehren- und Hauptamt der IHK Schwaben im Sinne des Gesamtinteresses der regionalen Wirtschaft bestmöglich auszutarieren. Dabei half ihm seine jahrzehntelange Erfahrung im Ehrenamt der IHK Schwaben, welche Gerhard Pfeifer und Stefan Offermann ebenfalls einbringen. In diesem Sinne ist die Entscheidung der IHK-Vollversammlung ein klares Zeichen für die strukturelle und inhaltliche Kontinuität der IHK Schwaben“, ließ sich IHK-Hauptgeschäftsführer Marc Lucassen zitieren.