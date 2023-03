Nach dem Boom kommt Kurzarbeit im Dillinger BSH-Geschirrspülerwerk

Plus Weil die Nachfrage nach Hausgeräten zurückgegangen ist, wird in dem BSH-Hausgeräte-Werk in Dillingen weniger gearbeitet. Was das für die Beschäftigten bedeutet.

Die Haushaltsgerätebranche gehörte zu den großen wirtschaftlichen Gewinnern der Pandemie. Die Menschen entdeckten gerade in den Jahren 2020 und 2021 ihr Zuhause neu. Wer auf Urlaube verzichten musste, machte es sich in seiner Wohnung oder seinem Haus gemütlich. Viele igelten sich regelrecht ein. Der Cocooning-Trend erlebte einen Höhepunkt. So wurde das für Fernreisen gesparte Geld in neue Küchen und damit auch elektrische Geräte investiert. Wer noch keinen kabellosen Staubsauger oder Saugroboter hatte, griff jetzt häufig zu. Mit viel Energie und Geld wurden Haushalte herausgeputzt und elektronisch auf den neuesten Stand gebracht.

Schicke und energiesparende Geräte waren besonders gefragt. Von dem Trend haben deutsche Unternehmen wie Miele und BSH Hausgeräte mit den Marken Bosch, Siemens, Gaggenau und Neff überdurchschnittlich profitiert. Ein Rekordjahr folgte auf das nächste. Rund zwei Jahre dauerte die Sonderkonjunktur an.

Doch etwa Mitte vergangenen Jahres wurde auch wegen der deutlich steigenden Inflation und dem chronischen Teilemangel klar: So überaus positiv wird es nicht auf Dauer weitergehen. Dennoch haben Hersteller wie Miele und BSH das vergangene Jahr, auch weil sie höhere Preise durchsetzen konnten, noch einmal auf Rekordniveau abgeschlossen. So steigerte das Gütersloher Unternehmen Miele den Umsatz um 12,2 Prozent auf 5,43 Milliarden Euro und beschäftigt mit rund 23.300 Menschen so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie nie zuvor.

Drittes Rekordjahr in Folge für BSH Hausgeräte

Ein ähnliches Erfolgsbild zeigt sich bei der Münchner BSH Hausgeräte GmbH. Für das Unternehmen war 2022 das dritte Rekordjahr in Folge. Der Umsatz legte noch einmal um 2,5 Prozent auf 15,9 Milliarden Euro zu. BSH bleibt die Nummer eins in Europa. Die Zahl der Beschäftigten stieg leicht um 600 auf weltweit 63.000 an.

Das Unternehmen will in wieder normaleren Umsatz-Zeiten an den begehrten Fachkräften festhalten. Das trifft auch auf das große Geschirrspülerwerk mit rund 2800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im schwäbischen Dillingen zu. Während Geschirrspüler während der Pandemie besonders begehrt waren, ging hier zuletzt auf hohem Niveau die Nachfrage spürbar zurück. Die Lager sind aber schon gut gefüllt. Um zu verhindern, dass sie überlaufen, sahen sich die BSH-Verantwortlichen gezwungen, vorübergehend zum Instrument der Kurzarbeit zu greifen. Das bestätigten am Mittwoch Verantwortliche des Unternehmens und die Augsburger IG-Metall-Vize Angela Steinecker unserer Redaktion.

Demnach hat BSH für Produktionsbeschäftigte des Dillinger Standortes rückwirkend für Anfang März und bis Ende Juni Kurzarbeit beantragt. Dabei haben Beschäftigte nach einer Vier-Tage-Woche am Freitag frei, können also das Wochenende verlängern. Eine BSH-Sprecherin sagte auf Anfrage: "Das wurde positiv aufgenommen, können wir durch die Kurzarbeit doch den Standort sichern." Und sie fügte hinzu: "Wir brauchen die Beschäftigten dringend, wenn die Nachfrage wieder anzieht." Die BSH-Führung rechnet fest damit, dass schon ab Sommer die großen Geschirrspüler aus Dillingen wieder in höherem Maße verkauft werden und sich die Lage bis zum Herbst normalisiert. Die Kurzarbeit wäre damit erledigt und der Standort könnte mit seinen rund 2800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wieder auf Hochtouren produzieren. Nach Informationen unserer Redaktion findet am Donnerstag eine Betriebsversammlung im Dillinger Werk statt. Dort wird auch über das Thema "Kurzarbeit" gesprochen.

Das Dillinger Werk spielt eine wichtige Rolle für BSH

Der Dillinger Standort spielt eine wichtige Rolle für BSH, ist dort doch ein Entwicklungszentrum angesiedelt. Unternehmens-Chef Matthias Metz zeigt sich bei der Jahrespressekonferenz des Unternehmens am Mittwoch in München überzeugt: "Wir wollen auch 2023 erfolgreich und profitabel wachsen." Zur Höhe des Gewinns macht das seit 2015 zu 100 Prozent der Bosch-Gruppe gehörende Unternehmen keine Angaben. Gegründet wurde die Firma 1967 als Gemeinschafts-Unternehmen von Bosch und Siemens.

BSH Hausgeräte will den Wachstumskurs durch den Einsatz neuer Technologien fortsetzen. Dabei kommt Künstliche Intelligenz zum Einsatz. So bereiten Backofen von Bosch und Siemens Gerichte dank eingebauter Kamera nach dem gewünschten Bräunungsgrad zu. Eine Lasagne soll etwa dank KI besonders gut gelingen. Für den chinesischen Markt setzt BSH in Kühlschränken Luftgüte-Sensoren von Bosch ein. Diese sollen schlechte Gerüche sofort erkennen und sorgen automatisch mit Aktiv-Sauerstoff dafür, dass die Luft in den Kühlschränken gereinigt wird. BSH verspricht, mit dem Verfahren könnten 99 Prozent aller Bakterien und Viren sowie 90 Prozent aller Gerüche beseitigt werden.