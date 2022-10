Inflation

vor 40 Min.

Mehr als die Hälfte der Händler in Deutschland hat Existenzängste

Plus Hohe Ausgaben für Energie und gleichzeitig weniger Einnahmen durch den einbrechenden Konsum – so frisst sich die hohe Inflation durch die Wirtschaft.

Von Matthias Zimmermann

Gut die Hälfte der deutschen Wirtschaftsleistung hing in den vergangenen Jahren am Konsum. Doch weil die Menschen wegen hoher Energierechnungen und gestiegener Preise immer weniger Geld zur freien Verfügung haben, ist die Konsumneigung der Deutschen auf einen historischen Tiefstand abgestürzt. Rolf Bürkl, Konsumexperte der GfK, erklärt dies mit der großen Verunsicherung vieler Verbraucher angesichts mittlerweile zweistelliger Inflationsraten: "Viele Menschen haben so etwas noch nie selbst erlebt. Zudem ist die Geldwertstabilität historisch bedingt ein sensibles Thema in Deutschland."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

