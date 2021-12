Audi-Betriebsratschef Mosch: Wir haben Diess die dunkelgelbe Karte gezeigt

Plus Volkswagen-Chef Diess schockte die Belegschaft mit Plänen für einen Stellenabbau. Doch der Betriebsrat konnte das verhindern. Nun investiert VW massiv auch in die Tochter Audi.

Herr Mosch, Volkswagen investiert in den nächsten fünf Jahren die gigantische Summe von rund 160 Milliarden Euro. Bei der Vorstellung des Plans wurden viele Standorte erwähnt, nur nicht jener der VW-Tochter Audi in Ingolstadt. Muss man sich Sorgen machen?