"Der Taurus gehört in den Baukasten für moderne Kriegsführung"

Plus Thomas Gottschild ist Deutschland-Chef des Lenkflugkörperherstellers MBDA. Das Unternehmen könnte die Produktion in Schrobenhausen wieder hochfahren.

Herr Gottschild, Sie sind als Deutschland-Chef des europäischen Rüstungs-Unternehmens MBDA auch Herr des Taurus. Sie werden sicher oft auf den präzise einschlagenden Marschflugkörper angesprochen, den Kanzler Olaf Scholz nicht aus Beständen der Bundeswehr an die Ukraine liefern will.

Thomas Gottschild: Ob und unter welchen Rahmenbedingungen Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine geliefert werden, ist eine politische Entscheidung der Bundesregierung, die ich nicht kommentiere.