IHK-Chef Kopton nach schwerer Krankheit: "Ich habe wieder Spaß am Leben"

Plus Der schwäbische Kammer-Präsident spricht über die harte Zeit und erklärt, welche Lehren er daraus gezogen hat – für sich und die Herausforderungen, vor der Unternehmer stehen.

Eigentlich ist alles wie früher. Andreas Kopton lacht, ist braun gebrannt und streckt einem die Hand entgegen. Corona hin oder her: Der Präsident der schwäbischen Industrie- und Handelskammer bleibt beim Händeschütteln zur Begrüßung: „So habe ich es von klein auf gelernt.“ Doch das Schicksal hat ihn herausgefordert. Er betritt den Raum mit Stöcken und ist deutlich schmäler im Gesicht, ja schlanker als einst.