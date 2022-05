Feiertage wie der 1. Mai sollten nicht nachgeholt werden

Es ist schlicht Pech, wenn Feiertage wie der 1. Mai auf einen Sonntag fallen. Doch oft haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch Glück. So funktioniert das Spiel.

Derzeit gibt es in vielerlei Hinsicht Mangelzustände: Es fehlen stabile Preise, allseits wird verzweifelt nach Material zur Produktion und nach Ersatz für russisches Gas gefahndet. Vor allem entbehren wir durch den Irrsinn Putins Sicherheit. Die Liste an Defiziten, die gefährlich für das wirtschaftliche und politische Wohlergehen unseres Landes sind, ließe sich lange fortsetzen. An einem mangelt es in Deutschland nicht – und das sind Feiertage.

Insofern mutet der Vorschlag der Linken-Politikerin Katja Kipping, Feiertage nachzuholen, wenn wie aktuell der 1. Mai auf einen Sonntag fiel, wie von einem anderen Stern an. Denn Beschäftigte haben dann schlicht Pech. Sie können sich aber glücklich schätzen, wenn zu anderen Zeiten Feiertage aus ihrer Sicht strategisch derart geschickt liegen, dass Brückenbau-Künstler mit möglichst wenig Urlaub von ihren Firmen maximal lange wegbleiben können. Dann haben die Unternehmerinnen und Unternehmer Pech. So funktioniert das Spiel und ist auf lange Sicht auch gerecht.

Lesen Sie dazu auch