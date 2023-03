Die Zeit der Öl- und Gasheizung läuft ab

VonNicola L. 22:44 Uhr >>"Vermutlich 99% aller Studien und 99% aller Wissenschaftler sagen, dass der Klimawandel zum großen Teil durch den hohen CO2 Gehalt der Atmosphäre verursacht wird." Das macht Sie nicht misstrauisch? Versuchen Sie doch einfach mal die physikalischen Grundlagen der CO2 These nachzuvollziehen.<<



Die Physik des Treibhauseffektes wie der Erderhitzung ist unstrittig.



Ohne Sonnenstrahlung wäre es auf unserer Erde kälter als minus 200 ° C. Dank der Sonnenstrahlung gibt es Leben auf der Erde. Die meiste Strahlung von der Sonne geht kurzwellig durch unsere Atmosphäre und deren Treibhausgase (THG) hindurch, trifft auf die Erde und erwärmt diese. In der Folge strahlt die Wärme mit langen Wellen auch wieder „nach oben“. Die von der Erde kommende langwelli-ge Wärmestrahlung wird zum Teil von den Molekülen der THG aufgenommen und erwärmt sie. Von diesen Molekülen geht auch wieder Wärmestrahlung zur Erde. Ohne diesen Treibhausgaseffekt wäre es auf der Erde im Schnitt minus 18°C (Celsius) kalt. Siehe: https://www.planet-schule.de/mm/die-erde/Barrierefrei/pages/Die_Wirkung_von_Sonnenlicht.html



Der Treibhauseffekt bewirkt, dass unsere Erde nicht minus 18 °C sondern plus 14 ° C warm war. Jetzt indes schon 15 °C. Wasserdampf trägt stark hierzu bei. Wir spüren dies: Bei mit Wasserdampf bewölktem Himmel ist es nachts, wenn keine Sonnenstrahlung zu uns kommt, wärmer als bei unbewölktem Himmel. Denn die Wasserdampfmoleküle nehmen die von der Erde kommende Wärme auf und strahlen sie zum Teil zurück zur Erde. Und: Je wärmer die Erde ist, desto mehr Wasser verdunstet. Was-serdampf bleibt jedoch anders als CO2 nur kurz in der Atmosphäre.



Wichtigstes durch uns Menschen verursachtes THG ist das CO2, welches beim Verbrennen von Kohle, Öl, Gas oder Holz entsteht. Wichtig sind auch Methan (CH4) und Distickstoffmonoxid (= Lachgas, N20).



Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre stieg seit Beginn der Verbrennung der fossilen Stoffe ab Mitte des 19. Jahrhunderts von 280 auf 400 ppm (parts per million, also 400 Teile CO2 je 1 Million Teile Luft) in 2015. Jetzt in 2023 bereits 420 ppm.



Raimund Kamm

