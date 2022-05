Besuch im Nordwesten von München: Hier wird der Leopard-Panzer gebaut

Plus Bei Krauss-Maffei Wegmann bauen Beschäftigte in München nicht nur den bekanntesten deutschen Panzer zusammen. Auch Gepard-Modelle werden runderneuert.

In der Panzer-Fabrik geht es kameradschaftlich zu. „Servus“, sagen die Beschäftigten von Krauss-Maffei Wegmann zueinander. Sie duzen sich. Der Betrieb im Münchner Nordwesten liegt am Rande der Stadt. Das Navigationssystem lotst einen durch viele Straßen mit Doppel- und Reihenhäuschen zu der Rüstungsfirma, die wie andere Betriebe der Branche seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine selbst von manchem Pazifisten wohlwollender gesehen wird.