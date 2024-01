Landespolitik

29.01.2024

Wie die Wirtschaft die Arbeit von Hubert Aiwanger bewertet

Plus CSU-Fraktionschef Holetschek hielt Aiwanger vor, sein Amt zu vernachlässigen. Kritik kommt auch aus dem Mittelstand. An anderer Stelle erntet der Freie-Wähler-Chef auch Lob.

Von Stefan Küpper, Michael Kerler

Im Wort Landwirtschaft steckt auch Wirtschaft. Hubert Aiwanger, so scheint es, sieht das genauso. Wo Bauern demonstrierten, war der bayerische Wirtschaftsminister nicht weit. Ob im Kreis Donau-Ries, in Cham in der Oberpfalz oder vor dem Brandenburger Tor, der Freie-Wähler-Chef schritt Seit an Seit neben den Landwirten - im Kampf gegen die Einführung einer Mineralölsteuer auf Agrar-Diesel. Doch Landwirtschaftsministerin ist Michaela Kaniber ( CSU) - und nicht Aiwanger. Von CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek erntete Aiwanger kürzlich deutliche Kritik. Eine Demoteilnahme sei kein politisches Konzept, sagte Holetschek. "Wir leben gerade viel von der Substanz der Erfolge der Vergangenheit, das ist keine gute Bilanz für einen Wirtschaftsminister." Holetschek ist mit dieser Kritik nicht allein. Auch bayerische Wirtschaftsvertreter - nicht alle, aber viele - vermissen einen bayerischen Wirtschaftsminister. Gerade in der Krise.

Die mittelständischen Unternehmen zum Beispiel wünschen sich mehr Aufmerksamkeit: "In der Mittelstandspolitik ist Minister Aiwanger aus unserer Sicht deutlich zu passiv", sagt Achim von Michel, Sprecher des Verbandes Der Mittelstand - BVMW: "Er beschäftigt sich mit Landwirten und Forstwirten, zu den Nöten vieler anderer Branchen im bayerischen Mittelstand hat man allerdings seit Monaten nichts mehr von ihm gehört."

