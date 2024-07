MAN Energy Solutions will nicht mehr MAN heißen

Der Augsburger Motoren- und Turbinenhersteller MAN Energy Solutions hat einen harten Schnitt beschlossen. Das Unternehmen wird sich umbenennen und den historischen Markennamen „

MAN: In Augsburg schafft man beim Diesel

Bei all den Umbenennungsaktivitäten versichert Lauber: „Wir bleiben dem innovativen Erbe Rudolf Diesels treu, aber das Gesicht des Unternehmens hat sich vollständig geändert.“ Aus seiner Sicht ist die Augsburger Traditionsfirma mit weltweit etwa 15.000 Beschäftigten ein neues Unternehmen geworden. Nun sei es an der Zeit, dies auch durch einen anderen Namen zum Ausdruck zu bringen. Das dauert indes noch eine Weile. Denn MAN Energy Solutions will erst im Laufe des Jahres 2025 das Geheimnis lüften, wie „der Diesel“ – so nennen nach wie vor viele in Augsburg die Firma – künftig heißt. In den kreativen Prozess sind nach Informationen unserer Redaktion mehrere Agenturen eingeschaltet. Doch es ist davon auszugehen, dass es auch künftig in und damit zum MAN-Hochhaus zu gelangen, kommt sicher an, wenn er sagt: „Bitte zum Diesel“. Das Erbe von Rudolf Diesel ist in der Stadt präsent.