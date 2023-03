Musikindustrie

19:22 Uhr

Plattenspielerhersteller Dual ist gerettet

Plus In den 70er Jahren erlebte der Hersteller von Plattenspielern seine goldenen Jahre. Auch heute hat Dual noch einen guten Klang – und die zweite Insolvenz überlebt.

Von Michael Stifter Artikel anhören Shape

Die Geschichte der traditionsreichen Firma Dual bekommt ein neues Kapitel: Der Hersteller von Schallplattenspielern mit Sitz in Fuchstal bei Landsberg am Lech ist vorerst gerettet. Mitte November hatte das Unternehmen, das unter Musikfans einen gewissen Kultstatus genießt, Insolvenz anmelden müssen. Seither bangten die Beschäftigten um ihre Zukunft. Am Montag dann die Erlösung: Ein Investorenkonsortium hat Dual übernommen und wird den Betrieb langfristig fortsetzen, wie Insolvenzverwalter Christian Plail von der Kanzlei Schneider, Geiwitz & Partner mitteilte.

