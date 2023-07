Rüstungsindustrie

vor 17 Min.

Wo die Sturmgewehre für die Bundeswehr gebaut werden

So präsentiert Hecker & Koch in Oberndorf am Neckar Gewehre des Unternehmens an der sogenannten Waffenwand.

Plus Heckler & Koch hat schon vor der Zeitenwende wieder gute Geschäfte gemacht. Denn Länder wie Litauen, Lettland und Norwegen misstrauten Putin früher als Deutschland.

Jens Bodo Koch sperrt den Waffenraum auf. An den Wänden des großen, runden, fensterlosen Zimmers hängt das Sortiment von Heckler & Koch an grauen Werkzeugwänden, wie sie Hand- und Heimwerkern vertraut sind. Die Gebäude der Firma mit dem roten Kürzel „HK“ schmiegen sich zwischen Wiesen und Feldern in die gewellte Landschaft um Oberndorf am Neckar ein. Der regionale Touristikverband rät zu idyllischen Wanderungen durch Wacholderheiden auf der Suche nach seltenen Orchideenarten. Die auch durch Stacheldraht geschützte Waffenfabrik liegt gut 80 Kilometer südwestlich von Stuttgart. Zwischen Schwäbischer Alb und Schwarzwald werden Handfeuerwaffen aller Art entwickelt und gebaut.

Heckler & Koch: Was kann das Sturmgewehr HK416?

Im Präsentationsraum sind die Geräte nach Gattungen getrennt: Dort hängen Pistolen, Sturm-, Maschinen- und Präzisionsgewehre für Militärkräfte und Behörden. Wer das Rondell mit dutzenden Waffen abschreitet, landet am Ende bei einer großen, am Boden stehenden Granatmaschinen-Waffe, der „kompromisslosen Unterstützung“. Koch greift zu einem Gewehr, nicht ohne klarzustellen: „Natürlich sind die Waffen nicht funktionsfähig.“ Der Firmenchef drückt Gästen schon mal eines der Gerätschaften in die Hand, wobei er sich der Wirkung bewusst ist: ob Maschinen- oder Sturmgewehr, die Produkte fühlen sich leichter an, als es aus der Distanz scheint. Kein Wunder, sind doch etwa im Sturmgewehr HK416 auch Kunststoffteile verbaut. Das Produkt („Robust, ergonomisch, intuitiv“) sei ein Muss für jeden Soldaten, wenn er technisch und taktisch im Vorteil sein möchte.

