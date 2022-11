Städteranking 2022: So schneiden Bayerns Städte ab

Welche sind Deutschlands attraktivste Städte? Eine Studie sollte das herausfinden. Beim Städteranking 2022 wurden dafür 71 Großstädte verglichen. Was dabei herauskam, lesen Sie hier.

München bleibt eine der attraktivsten Städte Deutschlands. Bei der Wirtschaftskraft liegt die bayerische Landeshauptstadt vorn, doch sie verliert an Tempo. Die dynamischste deutsche Großstadt ist stattdessen Mainz. Das ergab das am Donnerstag veröffentlichte Städteranking von IW Consult im Auftrag des Internet-Portals Immoscout24 und der Wirtschaftswoche.

Attraktivste Städte Deutschlands: München liegt bei Wirtschaftskraft vorn

Das Niveauranking der Studie, das anhand von zahlreichen Indikatoren aus den Bereichen Arbeitsmarkt, Wirtschaftsstruktur, Lebensqualität und Immobilienmarkt die wirtschaftliche und soziale Lage der Städte beschreibt, entschied München klar für sich. Auch die bayerischen Städte Erlangen (Platz 2) und Ingolstadt (Platz 4) schafften es in dieser Kategorie in die Top 5.

Mainz ist dynamischste Stadt Deutschlands

Auf den oberen Rängen des Dynamikrankings sucht man München vergeblich. In diesem Teilbereich der Studie wurde die Veränderung von mehreren Indikatoren in den Bereichen Arbeitsmarkt, Wirtschaftsstruktur, Lebensqualität und Immobilienmarkt in einem Zeitraum von fünf Jahren analysiert. Im vergangenen Jahr war die bayerische Landeshauptstadt bereits von Platz 1 auf Platz 10 abgerutscht. In diesem Jahr landete München nur noch auf dem 30. Rang. Während die Isar-Metropole zwar weiterhin im Bereich Wirtschaft auf Platz 3 liegt, landete sie in den anderen Teilbereichen Arbeits-, Immobilienmarkt und Lebensqualität in der unteren Hälfte. Beispielsweise die hohe Inflation und steigende Zinsen dämpfen den teuren Immobilienmarkt in der Stadt besonders deutlich.

Sieger in dieser Kategorie ist Mainz. Dort spiele der Erfolg des Corona-Impfstoffherstellers Biontech eine entscheidende Rolle, denn das Unternehmen zahle deutlich mehr Gewerbesteuern, erläuterte Hanno Kempermann von IW Consult. Die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt habe die einmalige Chance erkannt und plane zahlreiche Maßnahmen in den Bereichen Klimaschutz und Mobilität, Sport und Freizeit sowie Jugend und Kultur, hieß es. Als einzige bayerische Stadt schaffte es Erlangen auf Platz 3 in die Top 5.

Erlangen und Ingolstadt gehören zu nachhaltigsten Städten in Deutschland

Die dritte Kategorie, in der die Städte bewertet wurden, ist die Nachhaltigkeit. Dafür wurden Indikatoren aus den drei Bereichen Ökologie, Ökonomie und Soziales herangezogen. Den Sieg holte sich, wie schon im vergangenen Jahr, Wolfsburg. Das ist vor allem auf die Bestplatzierung im Teilbereich Ökonomie zurückzuführen. In Wolfsburg schnitten die Unternehmen, gemessen an dem Personaleinsatz der Unternehmen, der Ingenieursdichte sowie der zahlreichen Patentanmeldungen, sehr gut ab. Auf Platz 2 im Nachhaltigkeitsindex landete Ulm, das zwar im Bereich Ökonomie knapp die Top 15 verpasste, jedoch in den Bereichen Ökologie und Soziales jeweils den ersten Platz belegte. Mit Erlangen (Platz 4) und Ingolstadt (Platz 5) schafften es auch zwei bayerische Städte unter die Top 5.

Städteranking 2022: 71 deutsche Städte im Vergleich

Bei dem Städteranking wurden 71 deutsche kreisfreie Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern unter die Lupe genommen. Kaiserslautern, das inzwischen knapp unterhalb dieser Schwelle liege, sei wegen der Vergleichbarkeit und Kontinuität zum Vorjahr zu den Großstädten gezählt worden. Über 100 Indikatoren aus den Bereichen Wirtschaftsstruktur, Arbeitsmarkt, Immobilienmarkt, Lebensqualität und Nachhaltigkeit gingen in die Bewertung ein.