Studienkredite

03:00 Uhr

Studierende geraten wegen teurer KfW-Studienkredite in die Schuldenfalle

Plus Viele Studierende sind auf KfW-Studienkredite angewiesen. Die Zinsen dafür haben sich auf über neun Prozent erhöht, auch bei bestehenden Verträgen. Lösungen sind (noch) nicht in Sicht.

Von Moritz Maier Artikel anhören Shape

Zehntausenden Studierenden in Deutschland droht eine Schuldenfalle. Allein in den vergangenen vier Jahren haben knapp 85.000 Studierende einen Kredit bei der staatlichen KfW-Bank abgeschlossen. Der kommt sie nun teuer zu stehen. Denn im Oktober erhöhte die Bank den effektiven Jahreszins auf über neun Prozent. Das Problem: Davon sind nicht nur Neu-, sondern auch Bestandskunden betroffen. Denn Studienkredite sind oft mit einem variablen Zins versehen. Damit geraten besonders Studentinnen und Studenten ohne BAföG oder Geld von ihren Eltern in die finanzielle Bredouille. Studienvertretungen und die Union setzen die Ampel jetzt unter Druck.

CDU-Politiker: Studierende werden mit "Zinshammer getroffen"

"Das ist ein Riesenproblem für etliche Studierende, die gerade regelrecht von einem Zinshammer getroffen werden", sagt Thomas Jarzombek, bildungspolitischer Sprecher der Union im Bundestag unserer Redaktion. "Junge Menschen sind ohne ihr Wissen in eine Zinsfalle hineingelaufen." Hinzu kommt, dass bei steigenden Zinsen auch die monatliche Tilgungsrate steigt. Jarzombek sieht die Ampel-Regierung in der Verantwortung. "Wir sind bisher die Einzigen, die das Thema angehen, auf unsere Initiative hin wird das Thema nun im Bundestag debattiert." Der Unionspolitiker ist besonders über die Bedingungen eines KfW-Studienkredits verärgert: "Bei jedem Kauf einer Immobilie, einem Auto und sogar bei einem Elektrogerät gibt es eine Zinsbindung – beim Studienkredit nicht."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen