Augsburg

vor 1 Min.

Explodierte Zinsen für KfW-Kredite belasten Augsburger Studierende

Plus Der Studienkredit der KfW-Förderbank soll finanzielle Engpässe abfedern. Doch nun steigen die Zinsen massiv – mit weitreichenden Folgen. Eine Betroffene erzählt.

Von Mariana Silva Lindner Artikel anhören Shape

Vor Kurzem bekam Nina B. einen Brief, Absender KfW. Ungewöhnlich ist das eigentlich nicht, jeden Monat erhält die Augsburger Studentin auf diesem Weg einen Kontoauszug zu ihrem Studienkredit. Doch als sie den Brief diesmal öffnete, erwartete sie eine unangenehme Überraschung: Den Zahlen zufolge müsste sie bis Ende ihres Studiums rund 1000 Euro Zinsen mehr zahlen, als sie ursprünglich erwartet hatte. Der als Finanzierungshilfe angepriesene KfW-Studienkredit, den sie für ihr Psychologie-Studium aufgenommen hatte, entpuppte sich als Kostenfalle – mit weitreichenden Folgen.

Nina B., die ihren vollen Nachnamen nicht nennen möchte, studiert in Stuttgart. Ihr Fach Psychologie sei zu "hundert Prozent das, was ich machen möchte." Zu Beginn ihres Studiums habe sie allerdings nur begrenzte finanzielle Optionen gehabt. Ein Bafög-Antrag? Abgelehnt. "Weil meine Eltern angeblich zu viel verdienten", sagt Nina B. Ihr Vater sei jedoch Alleinverdiener gewesen, ihre Mutter habe einen Minijob gehabt. Da sich keine Möglichkeit für ein Stipendium ergeben habe, sei es schnell auf einen KfW-Studienkredit hinausgelaufen. "Mit 20 macht man sich noch keine Gedanken darüber, was es heißt, einen Kredit aufzunehmen", sagt die 25-Jährige heute. Inzwischen sei sie Master-Studentin – und noch stärker auf den KfW-Kredit angewiesen, da ihr Vater gestorben sei. Ohne Teilzeitjob und Halbwaisenrente könne sie ihre Ausgaben kaum noch decken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen