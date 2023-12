Tarifstreit

Zehn Jahre Streik bei Amazon in Graben: Kein Ende in Sicht

Plus Im Dezember 2013 gab es die ersten Streiks bei Amazon in Graben – seitdem hat sich für die Mitarbeitenden einiges verbessert. Am Ziel sind sie noch lange nicht.

Von Felix Gnoyke

Knapp 300 dick eingepackte Menschen mit gelben Warnwesten, großen Demoschildern, Trillerpfeifen und lauten Rufen machten am 16. Dezember 2013 ihrem Ärger Luft: Amazon-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Logistikzentrum in Graben bei Augsburg legten erstmals die Arbeit nieder. Zehn Jahre später ruft die Gewerkschaft Verdi erneut zum Streik auf. Diesmal ist das Bild ein anderes: Hunderte Beschäftigte treffen sich im Foyer eines Kinos, reden, lachen, essen Popcorn. Dass es sich dabei um Arbeitskampf handelt, wird erst auf den zweiten Blick klar. Bei der "Streikgeburtstagsfeier" im Cinemaxx Augsburg feiern sie sich, ihre Erfolge und diejenigen, die schon von Anfang an mit dabei waren.

Einer von ihnen ist Yusuf (Name geändert), der aus Angst vor Konsequenzen seines Arbeitgebers lieber anonym bleiben möchte. Seit mehr als zwölf Jahren arbeitet er beim Online-Riesen Amazon. An den ersten Streik kann er sich noch gut erinnern: "Das war ein geiles Gefühl." Bereits um fünf Uhr morgens versammelten sich rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit gelben Plakaten und Trillerpfeifen vor dem Eingang des Logistikzentrums in Graben. Nur wenige Stunden später zogen die knapp 300 Streikenden weiter ins Streiklokal in Schwabmünchen. Der Tag des Streiks sei mit Bedacht gewählt worden: Am 16. Dezember war das Weihnachtsgeschäft bei Amazon in den Jahren zuvor am stärksten. Die Forderung damals wie heute: ein Tarifvertrag nach den Bedingungen des Einzel- und Versandhandels.

