Tarifverhandlungen

vor 18 Min.

Die hohe Inflation setzt die Metall-Tarifpartner unter Druck

Die IG-Metall steht vor der nächsten Tarifrunde - in unsicheren Zeiten. Welche Lohnerhöhungen sind in der Krise möglich?

Plus Die Erwartungen der Beschäftigten an Gewerkschaft wie Arbeitgeber sind hoch. Viele hoffen in Inflationszeiten auf deutlich mehr Lohn. Doch lässt sich das erfüllen?

Von Stefan Stahl

Erfolg kann zur Belastung werden. Das erfährt derzeit die IG Metall. Denn die Gewerkschaft hat für die deutsche Stahlindustrie mit 6,5 Prozent mehr Geld den höchsten Abschluss seit 30 Jahren erstritten. Hinzu kommt eine ordentliche Einmalzahlung von 500 Euro. Mehr war kaum raus zu holen, auch wenn es den meisten Unternehmen der Branche sehr gut geht und sie im Gegensatz zu Firmen anderer Wirtschaftszweige die enormen Preissteigerungen in hohem Maße weiter geben können.

