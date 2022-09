Warum Heizen nicht nur für Gaskunden teurer wird

Plus Nicht nur Gaskunden blicken mit Sorgen auf die Heizsaison. Auch allen, die mit anderen Brennstoffen heizen, drohen deutlich höheren Kosten. Wie teuer kann es werden?

Alle reden über die hohen Gaspreise. Doch die warme Wohnung droht für fast alle Deutschen teurer zu werden, egal, womit die Heizung läuft. „Die Preise für alle Energieträger steigen derzeit signifikant“, sagt Martin Sambale, Geschäftsführer des Energie- und Umweltzentrums Allgäu (eza). Denn das Gas ist knapp und immer mehr Menschen schauen sich nach Alternativen um. Dadurch stiegen die Preise zum Beispiel auch für Holzpellets.