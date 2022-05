Unabhängig vom Gas: So funktioniert der Umstieg auf eine Wärmepumpe

Nicht der Feinstaub ist das Hauptproblem von Pelletsheizungen und schon gar nicht in dünn besiedelten Gebieten. Beim Feinstaub sind es nämlich vor allem die allerkleinsten Partikel, die Atemwege und Lungen schädigen. Wäre Feinstaub dagegen in jedem Fall gefährlich, müsste der Saharastaub als größte Quelle von Feinstaub weltweit – pro Jahr werden eine Milliarde Tonnen Staub aus der Sahara verblasen – als besonders gesundheitsgefährdend eingestuft werden.

Aber ja, Sie haben nicht unrecht, der massive Anstieg von Pelletheizungen durch Subventionierung ist kritisch zu hinterfragen, und zwar wegen der CO2-Bilanz: "Waldbesitzer haben jetzt einen Anreiz, Bäume früher zu fällen. Die werden zu Pellets verarbeitet, anstatt im Wald stehen zu bleiben. Und das passiert in der Atlantischen Küstenebene, die als Hotspot der Artenvielfalt gilt." (https://www.br.de/nachrichten/wissen/schlechte-klima-bilanz-fuer-holzpellets,Rh2umI1)

Was tun? – Eine kostengünstige Lösung wäre vielleicht, in ein Land mit niedrigen Energiepreisen auszuwandern. (Unter https://www.verivox.de/strom/verbraucheratlas/strompreise-weltweit/ gibt eine Karte Auskunft, wo Strom besonders günstig ist, z. B. Ukraine 5 Cent/kWh.)



Helmut Eimiller



