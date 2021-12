Wirecard-Skandal

03:00 Uhr

Muss Markus Braun in U-Haft bleiben? Ex-Wirecard-Chef würde Fußfessel akzeptieren

Plus Markus Braun sitzt seit rund 16 Monaten in Untersuchungshaft in Augsburg-Gablingen. Nun wird geprüft, ob er freikommt. Er würde hohe Auflagen akzeptieren.

Von Stefan Stahl

Es ist ein tiefer Fall: Einst war Markus Braun Chef eines dem Deutschen Aktienindex angehörenden Unternehmens. Dann fiel der Online-Zahlungsdienstleister Wirecard aus Aschheim bei München in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Der heute 52-jährige Wirtschaftsinformatiker wurde nach schweren Anschuldigungen gegen das einstige Management festgenommen, wieder auf freien Fuß gesetzt, um am 22. Juli 2020 auf Grundlage eines umfangreicheren Haftbefehls endgültig in U-Haft zu wandern. So sitzt der Ex-Boss eines Konzerns, der zeitweise mehr als die Deutsche Bank wert war und die Commerzbank aus dem Dax warf, gut 16 Monate in der Justizvollzugsanstalt Augsburg-Gablingen in Untersuchungshaft – und damit in etwa vier Mal so lange wie der frühere Audi-Chef Rupert Stadler, 58, der im Zuge des Diesel-Skandals auch vorübergehend in Augsburg-Gablingen ausharrte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen