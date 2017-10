2017-10-20 20:28:00.0

Verkehr Bundesstraße 300 wird in Richtung Dasing gesperrt

Ab Gallenbach wird umgeleitet, weil auf der Straße Markierungsarbeiten stattfinden. Unklar ist aber laut Staatlichem Bauamt, wann genau gesperrt wird.

Auf eine Umleitung müssen sich die Autofahrer auf der Bundesstraße 300 zwischen Aichach und Dasing einstellen. Wegen Markierungsarbeiten wird die B300 in Fahrtrichtung Dasing entweder an diesem Wochenende – Samstag und Sonntag, 21. und 22. Oktober – oder am kommenden Wochenende, Samstag und Sonntag, 28. und 29. Oktober, gesperrt, teilt das Staatliche Bauamt in Augsburg mit. Die gute Nachricht: Der linke Fahrstreifen in Fahrtrichtung Aichach ab der Anschlussstelle Gallenbach wird voraussichtlich Mitte nächster Woche für den Verkehr freigegeben.

Nachdem am 11. Oktober die zweite Fahrbahn am Gallenbacher Berg freigegeben werden konnte (wir berichteten), wurde die Mittelstreifenüberfahrt am Fuße des Gallenbacher Berges umgebaut, so das Bauamt. Diese Arbeiten werden voraussichtlich Mitte nächster Woche fertiggestellt. Danach kann der Verkehr in Fahrtrichtung Aichach ab der Anschlussstelle Gallenbach auch den linken Fahrstreifen nutzen.

Um die Baustelle „winterfest“ zu machen, erhält der verbleibende etwa einen Kilometer lange Baustellenbereich eine neue Gelbmarkierung, da die bisherige Baustellenmarkierung abgenutzt ist. Um den Winterdienst nicht unnötig zu erschweren, werden die vertikalen Leitelemente entfernt. Für die Erneuerung der Markierung ist eine Sperrung der B 300 der Fahrtrichtung Dasing erforderlich, so das Bauamt.

Der von Aichach kommende Verkehr wird an der Anschlussstelle Gallenbach ausgeleitet und über Oberneul, Laimering und Lindl umgeleitet. Je nach Wetter sollen die Arbeiten an diesem Wochenende, Samstag und Sonntag, 21. und 22. Oktober, oder am kommenden Wochenende, 28. und 29. Oktober, ausgeführt werden. Das Staatliche Bauamt Augsburg bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die auftretenden Behinderungen. (AN)