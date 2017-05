2017-05-15 06:53:00.0

Musik in Friedberg Friedberger Schlagertage begeistern tausende Fans

Zwei Tage lang feierten Besucher aus der ganzen Region zu den Liedern ihrer Stars. Momente des Innehaltens wechselns sich ab mit Ballermann-Hits. Von Felicitas Lachmayr

„Seid ihr alle gut drauf?“, schallte es am Samstag Abend durch die Lautsprecher und eine Menge tanzender Schlagerfans riss jubelnd die Hände in die Luft. Ein kurzes Prosit, ein lautes zickezacke zickezacke hoi hoi hoi und schon stand Vanessa Mai auf der Bühne. Mit ihr gingen die Friedberger Schlagertage nach zwei Tagen zu Ende.

Insgesamt 20 Künstler standen auf der Bühne im Zelt am Friedberger See. Am Freitag präsentierten neben dem Dasinger Schlagersänger Mark Sander auch Jürgen Drews, Kerstin Ott und Mickie Krause ihre bekanntesten Lieder. Während Ott mit ihrer Akustikversion von „Die, die immer lacht“ den Fans einen kurzen Moment des melancholischen Innehaltens bescherte, sorgte Krause am Ende mit Hits wie „Reiß die Hütte ab“ oder „Geh mal Bier holen“ für echte Ballermann-Stimmung beim überwiegend jungen Publikum. „Der ist einfach der Hammer“, sagte Patrick Larry Parker, der in Hawaii-Hemd und leuchtender Sonnenbrille zu allen Liedern mitsang.

Am Samstag schallte mit den jungen Zillertalern, Antonia aus Tirol und Michelle die klassischeren Schlager durch das fantasievoll dekorierte Zelt. Letztere begeisterte die Fans mit einer exzellenten Performance und guter Laune. „Lasst uns das Leben feiern, wir haben doch nur das eine“, rief Michelle ins Mikrofon, bevor sie ihren Song „Sommer des Lebens“ anstimmte. Zur Zugabe holte sie einen zwar wenig textsicheren, aber dennoch glücklichen Fan zu sich auf die Bühne. Den Abschluss der Schlagertage machte Vanessa Mai mit sexy Tanzeinlagen und Liedern wie „Und wenn ich träum“ oder „Wunder gibt’s nicht nur im Himmel“.

Was die FriedbergerPolizei dazu sagt

Ohne größere Zwischenfälle verlief die erste Auflage der Friedberger Schlagertage. Diese Bilanz zieht die Polizei nach dem Festival am See. Zahlreiche Beamte waren im Einsatz, um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten. Dank der guten Beschilderung hielten sich Gäste, die mit dem Auto angereist waren, an die gekennzeichneten Halteverbote. Die Rettungswege von Polizei und Feuerwehr blieben frei. Der Shuttle-Service, der die Schlagerfans vom Friedberger Bahnhof und vom P+R-Parkplatz zum Partyzelt brachte, wurde an beiden Tagen sowohl zu Beginn als auch am Ende der Veranstaltung gut angenommen. Laut Polizei waren zahlreiche Besucher alkoholisiert, verhielten sich aber trotzdem friedlich und diszipliniert. Das Rote Kreuz hatte rund 20 Patienten zu versorgen. „Das ist bei so einer großen Veranstaltung ein gutes Ergebnis“, sagte Bereitschaftsleiter Marcus Günther. (lac)

Zufrieden mit dem Verlauf waren nicht nur Polizei und Rotes Kreuz, sondern auch die Fans. „Freitag Abend war der Hammer“, sagte Christian Scharl am Ende des Festivals. „Es waren viele junge Leute da und bekannte Künstler, die richtig Stimmung gemacht haben.“ Der 19-Jährige Friedberger kam an beiden Tagen mit seinen Freunden, um ordentlich zu feiern. „Es ist einfach super und wirklich etwas besonderes, wenn man so etwas mal vor der Haustür hat“, sagte er. „Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, herzukommen.“

Auch wenn es die Preise in sich gehabt hätten. „Die Tickets könnten gerade für junge Leute durchaus billiger sein“, betonte Scharl. Sollten die Schlagertage nächstes Jahr noch einmal stattfinden, wäre er aber trotzdem wieder dabei. „Schlagermusik geht einfach ins Herz. Man versteht die Texte, kann mitsingen und erlebt eine super Stimmung.“