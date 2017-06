2017-06-16 08:58:00.0

Aindling/Augsburg Hallenbrand: Polizei geht von technischem Defekt aus

Nach dem Feuer in Aindling vor einer Woche wird nun ein Gutachter eingeschaltet. Er soll letzte Klarheit bringen.

Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Ursache für den Brand einer Produktionshalle vor einer Woche in Aindling aus. Letzte Klarheit soll ein Schadensgutachten eines Experten bringen, teilte die Pressestelle des Präsidiums Schwaben-Nord in Augsburg auf Anfrage unserer Zeitung mit. Konkretere Angaben, ob zum Beispiel ein elektrischer Defekt das Feuer auslöste, machte die Sprecherin des Präsidiums nicht.

Wie berichtet, brach in der Halle einer Rohrleitungsbaufirma an der Arnhofener Straße am vergangenen Freitagabend ein Brand aus. Rund 100 Feuerwehrleute, unter anderem aus den Gemeinden Aindling, Todtenweis und Langweid im Nachbarlandkreis Augsburg, waren bis gegen Mitternacht im Einsatz. Das Feuer war offenbar in einem Altholz-Container ausgebrochen und hatte auf das Gebäude übergegriffen. Der Juniorchef der Firma entdeckte die Flammen und verständigte Polizei und Feuerwehr. Auch der Rettungsdienst war vor Ort. Die Beamten gingen am vergangenen Samstag von einem Sachschaden in Höhe von etwa 100000 Euro aus. Die Kriminalpolizei übernahm nach dem Brand, wie es in solchen Fällen üblich ist, die Ermittlungen. (cli, nsi)