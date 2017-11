2017-11-20 19:57:00.0

Fußball-Nachlese Aindling setzt auf den Endspurt

Nach dem 2:2 in Illertissen schöpfen die Kicker vom Schüsselhauser Kreuz neuen Mut. Warum Johannes Raber der TSV-Startelf nicht angehört und Trainer Wiesmüller auch noch im Dezember spielen möchte. Von Johann Eibl

Am 19. Mai 2018 endet die Saison in der Landesliga Südwest. Die Fußballer des TSV Aindling sind gut beraten, wenn sie schon jetzt eine mögliche „Verlängerung“ bei ihrer Urlaubsplanung mit einkalkulieren. Denn dass sie auf direktem Weg die Klasse halten können, das erscheint immer unwahrscheinlicher. Dazu müssten sie auf den SC Ichenhausen, der eine Partie weniger absolviert hat und im direkten Vergleich besser dasteht, in den restlichen 13 Begegnungen nicht weniger als 13 Punkte gutmachen. Eine Aufgabe, die wohl kaum zu lösen sein wird.

Dieser Hintergrund zeigt auf, wie wichtig es war, am Sonntag in Illertissen zumindest einen Teilerfolg errungen zu haben. Das 2:2 war für die Tabelle gut, mehr noch für das Selbstbewusstsein der Mannschaft, die erfahren hat, dass man nach guten Leistungen nicht leer ausgehen muss. Nun stehen noch zwei Heimspiele auf dem Programm, am Sonntag kommt Türkspor Augsburg und eine Woche später die SpVgg Kaufbeuren ans Schüsselhauser Kreuz. Trainer Thomas Wiesmüller meinte am Sonntagabend: „Wenn ich das heute sehe, wie wir gespielt haben, dann hoffe ich, dass wir noch zwei Spiele haben.“ Dem aktuellen Wetterbericht nach zu schließen, könnte das klappen. Wiesmüller: „Wenn wir annähernd so auftreten und zu Hause sind wir ja noch ein bisschen stärker, dann bin ich überzeugt, dass wir vielleicht sogar noch einen Dreier holen.“ Der bitter notwendig wäre, um ein weniger entspannter ins neue Fußballjahr gehen zu können.

Haci Ay gehört bislang nicht gerade zu den Aufsteigern der Saison. Im Sommer vom Nachbarn FC Affing gekommen, erweckte er im Pokalspiel im Juli in Nördlingen durchaus den Eindruck, als könnte er auf dem rechten Flügel ein wenig wirbeln. Elfmal kam der 21-Jährige in der Landesliga zum Einsatz. Doch das ist nur der eine Teil der Wahrheit. Insgesamt kam Ay dabei auf lediglich 626 Minuten. Vergangene Woche verletzte er sich im Training, sodass er in Illertissen dem Kader nicht angehörte. Nun gab der Coach Entwarnung, er erwartet ihn am heutigen Dienstag wieder zur Übungseinheit: „Da ist nichts blau und nichts gerissen, das ist nur eine leichte Schwellung.“

Dass Johannes Raber diesmal nicht der Startelf angehörte, mag so manchen Beobachter überrascht haben. Schließlich verpasst der 26-jährige Lehrer kaum einen Einsatz. Die Begründung für die Maßnahme liefert der zuständige Mann: „Er ist den guten Jungs im Zentrum zum Opfer gefallen.“ Die Aussage von Wiesmüller ist so zu interpretieren: Christian Wink hat zuletzt gut trainiert, Anton Schöttl hat gezeigt, dass er links verteidigen kann und dass Julian Mayr im Abwehrzentrum auftauchen kann, ist ebenfalls keine neue Erkenntnis.

Der Kader ist aus unterschiedlichen Gründen kleiner geworden. Man wird jeden benötigen, soll der Erhalt der Klasse gelingen. Am kommenden Sonntag dürfte eine Frage lauten, ob Wolfgang Klar nach seiner Krankheit wieder verteidigen wird. Der Trainer kann sich glücklich schätzen, wenn er dann keine gravierenderen Probleme zu lösen hat, als darüber zu entscheiden, ob Klar beginnt oder ob es ihm so ergeht wie zuletzt Raber.

Tops & Flops des Spieltages

Spieler des Spieltags Das ist in dieser Woche Aindlings Kapitän Patrick Modes. Der 24-Jährige gab beim 2:2 beim FV Illertissen sein Comeback nach langer Verletzungspause. Erstmals seit seiner Verletzung am Syndesmoseband Anfang August stand Modes wieder auf dem Platz. Trotz Krämpfen und Trainingsrückstand biss sich der Kapitän 90 Minuten lang durch und gehörte zu den Leistungsträgern seines Teams: „Ein Musterbeispiel für einen Kapitän“, lobte TSV-Trainer Thomas Wiesmüller seinen Führungsspieler.

Top des Spieltags Das ist Bezirksligist BC Adelzhausen. Die Elf vom Römerweg vermieste dem Meitinger Trainer Pavlos Mavros sein Heimdebüt gründlich. Dank einer stabilen Defensive und brutaler Effektivität in der Chancenverwertung nahm der BCA beim 3:0-Sieg alle drei Punkte mit über den Lech und blickt einer sorgenfreien Restsaison entgegen. Dominik Müller erzielte übrigens seine Saisontore 26 und 27.

Flop des Spieltags Das ist die verschlafene Anfangsphase des Bezirksligisten TSV Hollenbach beim wichtigen Spiel in Donaumünster. Nach 32 Minuten stand es bereits 3:0 für den Gastgeber aus dem Landkreis Donau-Ries. Die Hollenbacher ließen alles vermissen, was sie die Woche zuvor beim 2:2 gegen Meitingen starkmachte. Zwar steigerten sich die Gäste im Verlauf der Partie, doch die Hypothek war zu hoch. Durch die Niederlage rutschte die Elf vom Krebsbach weiter ab und hat nunmehr zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Pechvogel des Spieltags Das ist eindeutig Manuel Sojer vom Kreisliga-Schlusslicht BSV Berg im Gau. Dem Abwehrspieler gelangen gleich zwei Eigentore bei der 0:3-Pleite gegen den BC Rinnenthal. In der 50. Spielminute prallte das Leder unglücklich von Sojer ins eigene Tor. Keine sechs Minuten später wollte Sojer den Ball nach einer Flanke klären, stolperte ihn aber ins eigene Netz.

Längste Serien Regionalligist FC Pipinsried feierte seinen vierten Sieg in Folge. Seit fünf Spielen ungeschlagen ist nun Bezirksligist BC Adelzhausen. Gleiches gilt für den Ligarivalen VfL Ecknach. Konkurrent TSV Hollenbach wartet dagegen seit acht Spielen auf einen Dreier. Seit sechs Spielen nicht mehr gewonnen haben Kreisklassisten TSV Kühbach und FC Gundelsdorf.

Zuschauermagneten Die meisten Fans, 671, kamen zum Regionalligaspiel zwischen Schweinfurt und Pipinsried. 180 Personen beobachteten das 3:0 von Adelzhausen in Meitingen. 150 Zuschauer waren beim Aresinger Sieg gegen Kühbach vor Ort.