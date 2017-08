2017-08-11 15:32:00.0

AN-Check Viel Bewegung bei den Kreisliga-Fußballern

Pöttmes will mit dem neuen Trainerduo Andreas Brysch und Sebastian Kinzel angreifen. Wird Affing seiner Favoritenrolle trotz Umbruch gerecht? Viele Veränderungen gab es auch in Rehling und Petersdorf. Aichach und Zell setzen auf Kontinuität. Eine Prognose. Von Sebastian Richly

Am Samstag rollt der Ball wieder in der Kreisliga Ost. In diesem Jahr sind sechs Teams aus dem Landkreis-Norden mit dabei. Die Aichacher Nachrichten haben die Mannschaften unter die Lupe genommen und stellen eine Prognose auf.

BC Aichach

In den vergangenen Spielzeiten kämpfte der BCA um den Klassenerhalt. Das soll sich unter dem neuen Trainer Vladimir Manislavic ändern. „Ein gute Rolle im vorderen Tabellenbereich“ will der BCA spielen und setzt dabei auf seine eigene Jugend. In der Vorbereitung gab es nur eine Niederlage (3:5 gegen Gersthofen II). Unter anderem bezwang man den Bezirksligisten BC Adelzhausen mit 2:1.

Prognose Wenn sich die jungen Spieler wie Marcus Wehren und Max Schmuttermair weiterentwickeln, wird der BCA eine gute Rolle spielen können. Der Abstieg sollte kein Thema sein.

FC Affing

Auch in diesem Jahr gehört der FCA zu den Topfavoriten auf die Meisterschaft. Nachdem man knapp in der Relegation scheiterte, will das Team von Trainer Manfred Kämpf nun unbedingt in die Bezirksliga zurück. Die Vorbereitung lief durchwachsen. Im Pokal gab es eine 0:1-Pleite im Derby in Gebenhofen.

Prognose Die Abgänge von Haci Ay, Christoph Heckert und anderen Stammkräften wiegt schwer. Schafft es der FCA, die Neuzugänge zu integrieren, geht der Titel nur über das Kämpf-Team.

SC Griesbeckerzell

Eine bärenstarke Saison mit Platz drei liegt hinter dem SCG. Vom Aufstieg redet in Zell aber keiner, offizielles Ziel ist ein einstelliger Tabellenplatz. In der Vorbereitung wechselten sich Licht und Schatten beim Team von Metin Bas ab.

Prognose Der Kader ist eingespielt und es gab mit Ausnahme von Diamant Hoti keinen schwerwiegenden Abgang. Zeigt sich die Abwehr ähnlich stabil wie im Vorjahr, ist ein Platz unter den Top fünf drin.

SSV Alsmoos-Petersdorf

Als Aufsteiger lehrte der SSV so manchem Team das Fürchten. Die Überraschungsmannschaft marschierte mit attraktivem Offensivfußball durch die Liga und schnupperte zwischenzeitlich an den Aufstiegsrängen. Das selbst gesteckte Ziel für die kommende Spielzeit lautet „einstelliger Tabellenplatz“. Mit Kapitän Sebastian Slupik, Routinier Zeljko Brnadic sowie den Mittelfeldspielern Dieter Deak und Marko Mladenovic haben aber wichtige Spieler den Verein verlassen. Dennoch lief es in der Vorbereitung rund, es gab nur eine Niederlage.

Prognose Beim SSV gibt es einige wichtige Fragen: Trifft Torjäger Stefan Simonovic weiterhin wie am Fließband? Kann Neu-Coach Frank Mazur die Zugänge schnell integrieren? Wie kann der SSV die Abgänge der Führungsspieler kompensieren? Wenn alles passt, ist erneut ein Platz unter den ersten fünf drin.

TSV Pöttmes

Das Trainergespann: hochkarätig. Die Neuzugänge: hochkarätig. Mit der Verpflichtung von Andreas Brysch und Sebastian Kinzel landete der TSV den Transfer-Coup 2017. Brysch schaffte in Adelzhausen gleich im ersten Jahr den Aufstieg und sollte der Defensive Stabilität verleihen. Für die Tore soll Kinzel sorgen. Nicht umsonst wird der TSV Pöttmes von der Konkurrenz zu den Mitfavoriten auf den Titel gezählt und will selbst „oben mitspielen“. Die Vorbereitung verlief mit Ausnahme der 0:6-Niederlage gegen den Regionalligisten Pipinsried zufriedenstellend.

Prognose Mit Kinzel, Brysch und Co. zählt der TSV auf dem Papier zu den Favoriten. Schafft es das neue Trainerduo möglichst schnell eine Mannschaft zu formen, redet die letztjährige graue Maus der Liga ein kräftiges Wörtchen im Kampf um die Spitzenplätze mit. Eine Gefahr birgt die Abhängigkeit von Kinzel und Brysch.

TSV Rehling

Acht Neuzugänge und sechs Abgänge – beim TSV hat sich einiges getan. Trainer Sebastian Kalkbrenner wollte aufgrund der Erfahrungen aus der vergangenen Spielzeit mehr Breite im Kader, hat aber insbesondere durch Fabio Ucci und den Nurten-Brüdern auch an Qualität hinzugewonnen. Beim Saisonziel ist man vorsichtig, aber besser als Platz zehn sollte es schon werden.

Prognose Schlagen die Verstärkungen wie erhofft ein und bleibt der TSV vom Verletzungspech verschont, geht es deutlich nach oben in der Tabelle.

Kreisliga-Wechsel

BC Aichach

Zugänge Daniel Schäfer (TSV Pöttmes II), Peter Rinauer (TSV Inchenhofen), Leon Fischer, Veit Rettenberger, Lennart Rascher (alle eigene Jugend), Niklas Artmeier, Raphael Reck (beide reaktiviert) Abgänge Christian Seidel, Stefan Geiler (beide TSV Schiltberg)

BC Rinnenthal

Zugänge Agustin Barbano (SV Mering), Martin Birkmeier (SV Ried), Dominik Graf (Kissinger SC), Daniel Schlatterer (SV Ottmaring) Abgänge Hakan Nurten (TSV Rehling)

BSV Berg im Gau

Zugänge Martin Finkenzeller (SpVgg Joshofen-Bergheim) Abgänge Philip Gadletz (TSV Weilach), Daniel Marx (SV Ludwigsmoos), Marcel Kappelmaier (SV Manching)

DJK Langenmosen

Zugänge Florian Wenger (FC Ehekirchen) Abgänge Alexander Semmer (TSV Weilach), Niko Pitsias (FSV Pfaffenhofen/Ilm), Thomas Edlmann (Karriereende), Sebastian Böhm, Markus Winkler (beide SV Karlskron), Josef Brumm (pausiert)

FC Affing

Zugänge Valentin Huber (FC Königsbrunn), Rainhold Tinni, Maximilian Lipp, Roman Artes (alle TSV Gersthofen), Florian Kronthaler (FC Stätzling), Victor Matca (Türkspor Augsburg II), Edis Ibraimovski (TSV Friedberg), Cem Kaplan (DJK Lechhausen) Abgänge Haci Ay (TSV Aindling), Umut Zambak (FC Bad Wörishofen), Markus Kurz (TSV Aindling II), Moritz Piller (DJK Gebenhofen-Anwalting), Julian Schmid (SC Bubesheim), Rares Aenoaei, Sebastian Schmidt (beide SSV Alsmoos-Petersdorf), Christoph Heckert, Sebastian Spreitzer (beide TSV Pöttmes), Marcus Bissinger (FC Königsbrunn), Valentin Huber (SV Mering)

FC Gerolsbach

Zugänge Benny Wendt (TSV Pöttmes), Stefan Brunner (TSV Aindling), Sascha Eisert (eigene Jugend) Abgänge Markus Knöferl, Felix von Holtz (beide pausieren), Thomas Huber, Martin Jelinek (beide Karriereende)

FC Stätzling II

Zugänge Patrick Molnar (Kissinger SC), Sebastian Kneer (TG Viktoria Augsburg), Tobias Farrenkopf (SV Ottmaring) Abgänge Benedikt Amler (TSV Rehling), Michael Schmid (DJK Lechhausen II), Christos Michos (FC Hellas Augsburg), Max Kandler, Jolko Liedtke, Tobias Rieth (alle pausieren)

SC Griesbeckerzell

Zugänge Darios Sidiropoulos (Kissinger SC), Alexander Schindele (TSV Inchenhofen), Simon Schacherl (SV Thierhaupten), Edin Haracic (SC Vierkirchen) Abgänge Florian Hering (TSV Pöttmes), Diamant Hoti (SV Baar), Benjamin Löhnert (FC Langweid), Julian Bergmair (Ziel unbekannt)

SSV Alsmoos-Petersdorf

Zugänge Marco Lechner (TSV Meitingen), Frank Mazur (SF Bachern), Rares Aenoaei, Sebastian Schmidt (beide FC Affing), Marcel Schwankhart (SV Wulfertshausen), Kajetan Schaffer, Christopher Kneifl (beide TSV Inchenhofen)

Abgänge Marko Mladenovic, Sebastian Slupik, Dieter Deak, Markus Zimmermann (alle TSV Friedberg), Zeljko Brnadic (Karriereende), Andreas Kröpfl (FC Gundelsdorf)

SV Feldheim

Zugänge Kevin Löhle, Markus Drabek, Lorenzo Bayer, Tobias Bosch, Kilian Steinherr, Julius Deutsch, Nico Löhle (alle eigene Jugend), Marco Thiem (FC Donauwörth)

SV Münster

Zugänge Marco Weiß (TSV Rain), Peter Mayrhofer (SV Echsheim-Reicherstein), Lukas Bischofberger, Julian Spies (beide SG Thierhaupten / Münster) Abgänge Markus Durner (beide SV Erlingen), Lukas Raab (pausiert)

TSG Untermaxfeld

Zugänge Wolfgang Rückel (ST Kraiberg), Andreas Beck (SV Wagenhofen-Ballersdorf), Manuel Kies (JFG Ottheinrichstadt Neuburg) Abgänge Fabian Fröhlich (SV Grasheim), Manuel Berger (SC Rohrenfels), Maximilian Wenger (Pausiert), Florian Gläser (SV Ludwigsmoos)

TSV Pöttmes

Zugänge Andreas Brysch, Sebastian Kinzel (beide BC Adelzhausen), Florian Hering (SC Griesbeckerzell), Thomas Bahlmann (SV Karlshuld), Fabian Schindele (TSV Oberisling), Christoph Heckert, Sebastian Spreitzer (beide FC Affing), Martin Froncek (SV Wagenhofen-Ballersdorf) Abgänge Benny Wendt (FC Gerolsbach), Erwin Engelschalk (SC Irgertsheim)

TSV Rehling

Zugänge Fabio Ucci, Pascal Greiner (beide TSV Schwaben Augsburg), Benedikt Amler (FC Stätzling II), Hakan Nurten (BC Rinnenthal), Harun Nurten (TSV Gersthofen), Imran Mustafi (TSV Friedberg), Johannes Pfeiffer (SV Mering), Johannes Kiechl (TSV Neusäß) Abgänge Werner Meyer (TSV Hollenbach), Markus Werner (Karriereende), Christoph Sonntag (Ziel unbekannt), Maximilian Klein (TG Viktoria Augsburg), Tobias Kraus (SV Mering II), Pascal Greiner (Schwaben Augsburg II)