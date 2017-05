2017-05-14 17:39:00.0

Kreis Augsburg Jungbauern (21/23) erzählen: "Der Hof schweißt uns zusammen"

Lena Zimmermann und ihr Freund Martin Hammerl schmeißen ganz allein einen eigenen Bauernhof. Das kommt bei Verbrauchern gut an - der Hof erfreut sich großer Beliebtheit. Von Petra Krauss-Stelzer

Sie ist erst 21, er 23 Jahre jung - und beide haben ein Ziel im Auge: Lena Zimmermann aus Gablingen führt mit ihrem Freund Martin Hammerl den elterlichen Bauernhof in der Gablinger Angerstraße. Von der Bankkauffrau zur Bäuerin, vom Elektroniker zum selbstständigen Landwirt: Die Reportage unserer Zeitung über das zupackende junge Paar, das nach dem Tod von Lenas Vater den Betrieb weiterführt, hat die Leser sehr berührt. Die Reaktionen übertrafen das übliche Maß um Längen.

Mittlerweile haben allein über das soziale Netzwerk Facebook mehr als 86.000 Menschen von dem Artikel Kenntnis erhalten. Das sind mehr Personen, als in das größte deutsche Fußballstadion passen. Der Dortmunder Signal-Iduna-Park fasst knapp 82.000 Zuschauer.

ANZEIGE

Konzept des Hofs kommt bei Verbrauchern gut an

Auch Lena Zimmermann selbst erhielt viele positive Rückmeldungen – nicht nur für ihr Selbstvertrauen. „Die Reaktionen waren sehr gut“, sagt die Gablingerin - sowohl über das soziale Netzwerk Facebook als auch über Telefon, ebenso von den Kunden im Hofladen und den Kunden am Fleischautomaten.

2013 war ihr Vater plötzlich verstorben, 2015 hatte sie ihre Stelle als Bankkauffrau aufgegeben und sich entschlossen, das elterliche Anwesen weiterzuführen. Gerade, dass kleinere bäuerliche Betriebe in die Zukunft geführt werden, dass natur- und tierfreundlich gearbeitet wird, dass heimische Produkte ab Hof vermarktet würden, sei bei den Lesern gut angekommen. „Die Verbraucher schätzen und wissen, wo das Ursprungsprodukt herkommt“, fasst Lena Zimmermann zusammen.

Das ist auch das durchgängige Konzept, das sie verfolgen. Im Hofladen werden Produkte anderer Direktvermarkter angeboten, ebenso vermarktet der Zimmermann-Hof seine Fleisch- und Wurstwaren in anderen Hofläden, in Edeka-Märkten der Umgebung und nun auch in der Butcher's Box“ am Hof: „Hier können sich Kurzentschlossene auch am Sonntagnachmittag noch mit Grillfleisch versorgen“, beschreiben Lena und Martin Vorteile der Idee, die im Urlaub entstanden war und offenbar „voll eingeschlagen“ hat.

Wie die Jungbauern allein den Hof schmeißen

Landwirtschaft - ganz „trendy“: Mit der „Grillschiene“ wollen Lena Zimmermann und Martin Hammerl weiter aufs richtige Pferd setzen, bieten Grill-Events am Hof an und, berichtet Lena, ihr Fleisch ist auch am Streetfood-Truck von Maximilian Eller, einem Augsburger Jung-Unternehmer, zu haben.

So wollen die jungen Leute am Ball bleiben. „Es gibt entspanntere Tätigkeiten“, gibt Lena unumwunden zu, dass man auf einem Hof sieben Tage die Woche im Einsatz sei und sich immer wieder durchkämpfen muss – nicht nur nach dem Tod des Vaters. Die Familie ist den Gablinger Landwirten dankbar, die damals in der Übergangszeit geholfen haben. Der schwere Betriebsunfall ihres Freundes im vergangenen Jahr bei der Hofarbeit war ein zweiter Einschnitt, doch Martin sagt: „Das hat mich nur umso mehr bestärkt, weiterzumachen.“

Der junge Mann, der früher Triathlon betrieben hatte, hat sich nach dem Unfall zurückgekämpft ins Leben und in die Arbeit auf dem Hof. Etwas Sport ist heute mit einem E-Mountainbike möglich. Bei aller Arbeit finden Lena und Martin auch Zeit für Urlaub, letztes Jahr ging es in die Karibik.

Den Hof weiter zu entwickeln, ist das gemeinsame Ziel der beiden: „Das schweißt zusammen“, sagt Martin. Ihm macht es Freude, „in der Natur zu arbeiten, Ideen zu haben, diese umzusetzen und zu sehen: Das funktioniert!“ Und für Lena ist die Abwechslung zwischen Stall, Hofladen und Catering ein Ausgleich.