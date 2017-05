2017-05-10 17:06:00.0

Augsburg Altersgerecht heißt Barrieren beseitigen

Es muss nicht immer ein Treppenlift sein, der Senioren die Selbstbestimmung in den eigenen vier Wänden ermöglicht. Doch der Blick über den „Wannenrand“ könnte Hürden beseitigen. Von Silvia Kämpf

Barrierefrei heißt für Johannes Steinemann vor allem eines: „Ich lasse weg, was stört.“ Das kann nach Auskunft des Sanitärfachmanns „eine Schwelle“ ebenso sein wie „eine Treppe oder schmale Tür“. Im Falle von Gisela G. ist es eine Badewanne, die sie gerne durch eine ebenerdig begehbare Duschkabine ersetzen würde. Doch in ihrer Mietwohnung im Hochfeld ist das, obwohl ein Haus der städtischen Wohnbaugruppe Augsburg, gar nicht so einfach. Denn die Immobilie steht unter Denkmalschutz und die Sanierung vor einigen Jahren wurde von der Landesregierung gefördert – ein neuerlicher Umbau wird also nicht so gerne gesehen.

„Zu Hause daheim“ lautet das Motto einer Aktionswoche des Freistaats, die aber gleichzeitig zeigt, wie schnell ein Mensch mit diesem Wunsch an die Grenzen des Machbaren stößt. In Augsburg begann das Programm mit einer Veranstaltung von Sozialstation Lechhausen und Handwerkskooperation „Ruf den Profi“ im Mehrgenerationentreff an der Blücherstraße zum Thema „Wohnen zu Hause im Alter“. Das wird für die Seniorin Gisela G. zunehmend schwerer und sie erhofft sich von der durch das Staatsministerium für Arbeit und Soziales propagierten „Wohnraumanpassung“ Erleichterung für ihren Alltag.

Das Programm darf kein hohles Gebilde bleiben

Denn als die 83-Jährige vor vier Jahren von Niedersachsen zum Sohn nach Augsburg kam, sollte es ihren Worten nach „der letzte Umzug gewesen sein“. In ihren vier Wänden fühlt sie sich durchaus wohl. Die Wohnung ist hell, besitzt einen kleinen Balkon und ermögliche es ihr, auch einmal Besuch zu beherbergen. Allerdings machen ihr zunehmend physische Beschwerden zu schaffen. Nach einem Sturz und einer Knieoperation sei das Gehen mühsam geworden. Hinzu komme unterschiedlich stark ausgeprägter Schwindel. Aus beiden Gründen grenze es beinahe an Leichtsinn, wenn sie über den Wannenrand klettern würde, um ein Vollbad zu nehmen.

Sozial-Staatssekretär Johannes Hintersberger war am Samstagvormittag gekommen, um sein Haus zu vertreten. Auch er betonte, wie wichtig es sei, älteren Menschen ein „selbstbestimmtes Wohnen“ zu ermöglichen und dafür zu sorgen, dass das Programm kein „hohles “ Gebilde bleibt. Gisela G. nickt, als sie das hört, hegt aber nach den bislang gemachten Erfahrungen Zweifel. Seit gut einem Jahr bemüht sie sich um ihren Badumbau, erhielt Besuch von Fachkräften des Medizinischen Dienstes ... Doch alles, was ihr bislang bescheinigt wurde, ist, dass sie noch zu selbstständig sei, weil sie beispielsweise komplett angekleidet die Tür geöffnet habe. Das hieß nichts anderes, als dass ihr keine Pflegestufe bewilligt wurde, womit eine Wohnraumanpassung in erreichbare Nähe gerückt wäre.

Das Antragsformular hat 16 Seiten

Auch Elektriker-Meister Heinz Fleißner unterstützt an diesem Tag das Team der Aktionswoche. Er ist ehrenamtliches Mitglied der Bundes- und der Landesarbeitsgemeinschaft „Wohnraumanpassung“ mit ihren unabhängigen Beratern. Doch dem Freistaat Bayern kann er bei diesem Thema nicht die besten Noten ausstellen – „noch nicht“, hofft er. Auf einer Skala von schlechtestenfalls 1 bis bestenfalls 10 würde er dem Bundesland eine 4 geben. Seiner Meinung nach müsste die Förderung besser sein, die Wohnberatungsstellen der Kommunen gehörten ebenso verbessert oder auch der 16-seitige Antrag stark entschlackt.

Im Falle von Gisela G. ginge es darin um den Förderbereich 5 – Maßnahmen an Sanitärräumen. Auf Seite zwölf schließlich hat sie ihr Anliegen ausfindig gemacht: den Duschplatz. Nachdem sie keine Badewanne mit mobilem Liftsystem benötigt, sind die Ausführungen zum Duschplatz für sie relevant. Darin heißt es: Sanitärräume „sind bodengleich“. Die anschließend beschriebene „Ausnahme“ versteht sie schon nicht mehr so gut: Niveauabsenkung zum angrenzenden Bodenbereich maximal 20 mm, Übergänge sollten als geneigte Fläche ausgebildet sein. Ein Sternchen am Ende dieser Spalte verweist auf eine Aussage am Ende der Seite. Dort heißt es: „Gilt nur, sofern die Maßnahmen aus baustrukturellen Gründen nicht umgesetzt werden können.“

Wie Senioren zu Hause in Würde alt werden können, versucht das Bayerische Staatsministerium in insgesamt 700 Veranstaltungen im Laufe der landesweiten Aktionswoche deutlich zu machen. Alte Menschen wollen sich aber auch „mit Sicherheit zu Hause wohlfühlen“, heißt es auf einem der Plakate im Mehrgenerationentreff. Gisela G. hat sich bereits erkundigt, was diese Sicherheit kosten würde.

Barrierefreie Wohnungen gewinnen an Wert

Der Kostenvoranschlag belief sich ihrer Auskunft zufolge auf rund 4000 Euro. Die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) würde sich an diesem Betrag laut Heinz Fleißner zu immerhin zehn Prozent beteiligen. Unverständlich ist für die Seniorin jedoch, dass sie den Wannenaus- und Duscheinbau am Ende des Mietverhältnisses wieder rückgängig machen müsste. „Widersinnig“, sagt auch Sanitärfachmann Johannes Steinemann. Denn wie seine Klientin ist er der Meinung, dass eine barrierefrei angepasste Wohnung heute nur an Wert gewinne. Und was er seit mittlerweile 20 Jahren predige, werde von den meisten Menschen heute ohnehin vor einem Umbau – egal, welcher Art – in Erwägung gezogen.

Gisela G. hat sich mit ihrem Anliegen mittlerweile hilfesuchend an den Sozialverband VdK gewandt und ist bei ihm Mitglied geworden. Um ihr selbstbestimmtes Leben auch in Zukunft führen zu können, sollte jedoch zügig etwas in Bewegung kommen. Mittlerweile wurde ihr die Gehbehinderung zwar vom Zentrum Bayern Familie und Soziales mittels 60 Prozent und „G“ auf einem „unbefristeten“ Schwerbehindertenausweis bescheinigt, das Gefahrenpotenzial „Badewanne“ jedoch bleibt weiter bestehen.

Nach Erfahrung Johann Steinemanns werden erste Anträge – auch bei der Pflegekasse – „erst einmal grundsätzlich abgelehnt“. Er vermittelt deshalb einen Ansprechpartner beim Senioren- und Stiftungsamt, der eine hilfsbedürftige Person bis zur erfolgreichen Anerkennung einer Pflegestufe zu den zuständigen Stellen begleitet. Und Barrierefreiheit heißt für die Profis, nicht nur etwas für Alte und Kranke zu tun. Fleißner etwa meint, dass die Landeshauptstadt München weiter bei dem Thema sei als Augsburg.