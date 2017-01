2017-01-20 10:23:00.0

Augsburg Augsburg zieht Touristen an - auch dank des FC Augsburg

Die Zahl der Übernachtungen ist in der Region gestiegen, in Augsburg aber leicht gesunken. Das soll sich in Zukunft allerdings ändern. Von Ina Kresse

Augsburg und seine Umgebung bleiben für Touristen attraktiv. Auch wenn die Fuggerstadt im vergangenen Jahr die Rekordzahlen von 2015 knapp verfehlt hat, ist die Zahl der Übernachtungen in der Region weiter gestiegen. Für beide Entwicklungen gibt es Gründe.

Wie die Regio Augsburg Tourismus GmbH berichtet, wurden 2016 379.325 Ankünfte und 705.329 Übernachtungen von Januar bis November in Augsburg gezählt. „Das ist ein leichter Rückgang von 2,7 beziehungsweise 0,7 Prozent – und doch ein mehr als zufriedenstellendes Ergebnis“, zieht Tourismusdirektor Götz Beck Bilanz.

Schließlich habe Augsburg im vergangenen Jahr ohne die beiden besucherstärksten Messen „Interlift“ und die „Americana“ auskommen müssen. Diese finden nur alle zwei Jahre statt und damit erst wieder in diesem Jahr. „Dass wir trotzdem nahezu die Rekordzahlen aus 2015 erreichen konnten, zeigt, dass sich der Tourismus in Augsburg weiter auf höchstem Niveau hält“, findet Beck. Er geht davon aus, dass in den nächsten Jahren noch mehr Touristen die Fuggerstadt besuchen werden.

Wachstum mit neuen Hotels

„Wenn in den nächsten Jahren die Hotelkapazitäten wie geplant erweitert werden, ist weiteres Wachstum wahrscheinlich.“ Eine touristische Dynamik eines Standortes schlage sich vor allem dann nieder, wenn die Bettenzahlen mit der Nachfrage Schritt halten, erklärt er. In Augsburg rechne man zudem durch Investitionen der öffentlichen Hand mit weiteren Impulsen für die Tourismusbranche.

Staatssekretär Johannes Hintersberger (CSU), der auch Vorsitzender des Verkehrsvereins Region Augsburg ist, rechnet mit steigenden Übernachtungszahlen in Augsburg. Durch die Uniklinik und den Innovationspark werde es Zuwächse bei Geschäftsreisen, Tagungen und Kongressen geben. Das werde sich positiv auf die „Jobmaschine Tourismus“ auswirken.

Übrigens gibt es noch einen Faktor, bei dem Hintersberger sicher ist, dass er sich weiterhin positiv auf den Tourismus auswirken wird. „Es ist eine starke Sache, dass der FCA in der Bundesliga als sympathischer Imageträger für unsere Stadt wirkt.“ Hintersberger hofft, dass sich dieser Faktor noch möglichst lange auswirken wird.

Plus im Umland

Während die Übernachtungen in der Stadt leicht zurückgingen, stiegen sie in der Region Augsburg weiter. Waren es im Jahr 2015 noch 1.275.147 Übernachtungen, wurden im vergangenen Jahr 1276196 Übernachtungen in den Landkreisen Aichach-Friedberg und Augsburg gezählt. Laut Götz Beck lag das vor allem am Wittelsbacher Land.

„Dank neuer Hotels und deutlich gesteigerter Bettenzahl wurden bei 216980 Übernachtungen von November bis Januar Zuwächse von knapp zehn Prozent registriert.“ Im Kreis Augsburg hingegen sei das Angebot an Betten in den letzten Jahren auf das Niveau von 1998 zurückgegangen. Die Regio Augsburg Tourismus nennt den Grund: Etliche Betriebe im Landkreis Augsburg wurden für die Unterbringung von Flüchtlingen in Anspruch genommen.