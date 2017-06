2017-06-26 11:22:29.0

"Wollen wir wetten?" Augsburger Segway-Stadtführer gewinnt bei RTL-Show

Normalerweise führt Duc Anh Le auf seinem Segway Touristen durch Augsburg. In der RTL-Show "Wollen wir wetten?" gewann der 24-Jährige mit einem waghalsigen Stunt. Von Ina Kresse

Für Duc Anh Le war der Auftritt im Fernsehen am Samstag ein „einzigartiges Erlebnis“. Der 24-jährige Segway-Stadtführer aus Augsburg hat in der RTL-Show „Wollen wir wetten? Bülent gegen Chris“ einen waghalsigen Stunt hingelegt. Dabei räumte er ordentlich Preisgeld ab.

In der neuen RTL-Show werden die beiden Comedians Bülent Ceylan und Chris Tall zu Konkurrenten. Beide suchen die außergewöhnlichsten Wetten für verschiedene Kategorien. Die Zuschauer bestimmen per Telefon je nach Kategorie die beste Wette. Einer der Gewinner war Duc Anh Le. Er fuhr mit seinem Segway in einer Höhe von 16 Metern, über zwei vier Zentimeter breite Stahlrohre und musste dabei eine Strecke von 15 Metern bewältigen. Für dieses Konstrukt wurden im Hamburger Hafen jeweils sechs Container übereinander gestapelt. “Das war so schwindelerregend“, erzählt der 24-Jährige. Ganz vorsichtig habe er sich auf dem elektrisch angetriebenen Fortbewegungsmittel mit zwei Rädern voran bewegt. „Ich habe mein Körpergewicht auf dem Segway so verlagert, dass ich mehr oder weniger auf den beiden Rohren gerollt bin.“

Der Augsburger Segway-Fahrer bescherte dem Team Bülent mit diesem Stunt einen Sieg. Die Kandidaten von Bülent Ceylan räumten sowieso insgesamt ab und erspielten zusammen 25000 Euro. Davon gehen rund 10000 an den Segway-Tourguide aus Augsburg, wie er verrät. Was er mit dem Preisgeld anstellen wird, dazu habe er schon einige Pläne im Kopf. „Mal sehen, was ich davon umsetze. Vielleicht wird es auch ein neues Auto.“

