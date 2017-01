2017-01-17 13:15:59.0

Konrad Zdarsa Augsburgs katholischer Bischof predigt in evangelischer Kirche

Augsburgs katholischer Bischof Konrad Zdarsa predigt am 25. Januar in der evangelischen Sankt Ulrichskirche in Augsburg.

Der katholische Bischof Konrad Zdarsa predigt am 25. Januar in der evangelischen Sankt Ulrichskirche in Augsburg. Anlass ist ein ökumenischer Gottesdienst zur weltweiten Gebetswoche für die Einheit der Christen, wie die Bischöfliche Pressestelle am Dienstag mitteilte.

Der Liturgie steht der evangelische Regionalbischof Michael Grabow vor. Das Motto der diesjährigen Gebetswoche ist dem 2. Korintherbrief entnommen und lautet «Die Liebe Christi drängt uns».

ANZEIGE

Neben Pfarrer Frank Kreiselmeier von der evangelischen Kirche Sankt Ulrich wirkt unter anderen auch der katholische Prälat Bertram Meier mit. Er ist Bischofsvikar für Ökumene und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) Bayern. Dass die weltweit verbreiteten Texte für die diesjährige Gebetswoche im 500. Jahr der Reformation aus Deutschland stammen, sei ein wesentlicher Beitrag der ACK Deutschland zur Auseinandersetzung miz dem Reformationsgedenken, hieß es.

Die Gebetswoche dauert vom 18. bis 25. Januar. Seit mehr als hundert Jahren ist sie laut Mitteilung eines der wichtigsten Zeichen und Mittel der Ökumene. Gemeinden auf der ganzen Welt beteiligen sich mit Kanzeltausch und ökumenischen Gottesdiensten daran. Der zentrale ökumenische Gottesdienst in München findet bereits am 18. Januar in der evangelisch-lutherischen Kirche Sankt Matthäus statt. Dort predigt katholische Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx.