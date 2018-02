2018-02-24 12:32:00.0

Kommentar Das Brechtfestival - ein Fest ohne Glanz und Glamour?

In Augsburg hat am Freitag das Brechtfestival begonnen. Nach den Debatten vergangener Jahre ist es ruhig um die Reihe geworden. Zu ruhig! Von Nicole Prestle

Bert Brecht und seine Heimat Augsburg – lange war das ein schwieriges Verhältnis. Die Kommunalpolitik konnte sich nie richtig anfreunden mit dem literarischen Genie. Irgendwann aber wurde den Handelnden auch hier klar: Man kommt als Geburtsstadt nicht vorbei an diesem Mann, dessen Stücke weltweit gespielt werden.

Also tastete sich die Stadt heran: Sie erwarb sein Geburtshaus und richtete eine Gedenkstätte ein. Sie schuf eine Brecht-Forschungsstelle und stiftete den Brecht-Preis, der inzwischen alle zwei Jahre vergeben wird. 2006 beschloss man, zu Brechts Ehren auch ein regelmäßiges Festival aufzulegen. Die erste Version hieß „AugsburgBrechtConnected“ – kurz abc-Festival – und war ein Riesenerfolg: Der künstlerische Leiter Albert Ostermaier holte Sänger Herbert Grönemeyer, Schauspieler Udo Wachtveitl und andere Prominente nach Augsburg. Es war ein Sommerfestival, im Juli. Überall in der Innenstadt konnte man in diesen Tagen interessanten Menschen begegnen.

Jahrelang wurde in Augsburg über das Brechtfestival gestritten

Seitdem sind viele Jahre vergangen – und mindestens so viele politische Auseinandersetzungen. Oft waren sie heftig, meist entzündeten sie sich an der Festivalleitung. Fast konnte man den Eindruck gewinnen, jeder neue Kulturreferent sei geradezu verpflichtet, den Festivalleiter abzusetzen, den der Vorgänger eingesetzt hatte. So folgte Joachim Lang auf Albert Ostermaier und Patrick Wengenroth auf Joachim Lang. Keine dieser Personalentscheidungen wurde still gefällt, die hitzigen Debatten in den politischen Gremien waren oft unterhaltsamer als ein Theaterabend. Um Inhalte ging es dabei manchmal – aber leider viel zu selten.

Nun hat diesen Freitag wieder ein Brechtfestival begonnen, wobei der aktuelle Termin vollkommen willkürlich erscheint. Brechts Geburtstag am 10. Februar – das Datum, das einst ausschlaggebend war für eine Verlegung in den Winter – ist schließlich längst vorüber. Vorüber sind auch die Zeiten, in denen die Besucher gespannt sein durften, welche Spitzen während der Eröffnungsreden wohl platziert würden, nur um die Debatte auch zu diesem Anlass anzufachen. Es ist ruhig geworden ums Brechtfestival. Fast schon zu ruhig!

Das war Bertold Brecht 1 von 21 vorherige Seite nächste Seite

Der Augsburger Bertolt Brecht war einer der wichtigsten deutschen Dramatiker und Lyriker des 20. Jahrhunderts.

1898: Bertolt Brecht wird am 10. Februar als erstes Kind von Berthold Friedrich Brecht und Wilhelmine Friederike Sophie Brecht in Augsburg geboren.

Brechts Vater ist Angestellter in der Haindl’schen Papierfabrik in Augsburg und lebt kurze Zeit in einem kleinen Haus an den Lechkanälen (dem heutigen Brecht-Haus). Brechts Mutter stammt aus Roßberg/Schwarzwald.

1913: Erste Arbeiten in der Schülerzeitschrift „Die Ernte“.

1916: Bekanntschaft mit Paula Banholzer. Sie wird seine Geliebte.

1918: Bertold Brecht wird als Lazarettsoldat eingezogen. Im November wird er Mitglied des Augsburger Arbeiter- und Soldatenrates.

1922: Erste Theateraufführung und die erste Buchpublikation „Baal“. Heiratet Marianne Zoff.

1924: Bertolt zieht nach Berlin.

1928: Größter Theatererfolg der Weimarer Republik: „Dreigroschenoper“

1931: Uraufführung des Films "Die Dreigroschenoper".

1933: Brecht verlässt Berlin und flieht nach Dänemark.

1935: Brecht wird die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt.

1937: Uraufführung von "Die Gewehre der Frau Carrar" in Paris.

1941: Brecht wandert über Russland in die USA aus. Ab 19. April findet die Uraufführung von "Mutter Courage und ihre Kinder" in Zürich statt.

1943: Uraufführung von „Leben des Galilei“ und „Der gute Mensch von Sezuan“ im Züricher Schauspielhaus.

1947: Aufführung von "Galileo Galilei" in Beverly Hills. Als Brecht vom Komitee für unamerikanische Tätigkeit in Washington vorgeladen wird, zieht er sofort in die Schweiz.

1949: Übersiedung nach Ost-Berlin. Gründung des "Berliner Ensembles".

1950: Brecht nimmt die österreichische Staatsbürgerschaft an.

1954: Brecht bekommt den "Stalin-Preis für Frieden und Verständigung zwischen den Völkern" verliehen.

1956: Bert Brecht stirbt am 14. August nach einem Herzinfarkt.

1959: Uraufführung des Theaterstücks "Die heilige Johanna der Schlachthöfe".

Brechtfestival bietet überregional kaum Anreize

Wer das Programm studiert, findet zwar viele Termine. Prominente, wie sie Ostermaier und auch Lang (Milva, Heino Ferch, Iris Berben...) holten, tauchen aber kaum noch auf. Jetzt sind es fast ausschließlich Augsburger Akteure, die dieses Festival gestalten. Kein Promi-Glanz, kein Glamour. Das muss nicht heißen, dass die Reihe an Qualität verloren hat. Die Einbindung lokaler Akteure war ja auch eine unmissverständliche Vorgabe, die Kulturreferent Thomas Weitzel an Festivalleiter Wengenroth stellte. Die Hoffnung aber, Augsburg könnte mit dem Brechtfestival langfristig auch überregional punkten, droht sich durch diese Neuausrichtung zu zerschlagen.

