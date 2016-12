2016-06-16 11:35:17.0

Interaktive Karte Das aktuelle Einbruchsradar für Augsburg und Region

In Deutschland wird immer häufiger eingebrochen. Auch die Region Augsburg bleibt nicht verschont. Wo die Täter aktuell unterwegs sind, zeigt unser Einbruchsradar.

Wo ist zuletzt in Augsburg eingebrochen worden? Das zeigt ab jetzt unser neues Einbruchsradar.

167.136 Mal - so oft sind Einbrecher im Jahr 2015 in Wohnungen in Deutschland eingestiegen. Das ist der höchste Wert seit der Jahrtausendwende - und damit ein Thema, das viele Menschen bewegt.

Zwar ist Augsburg mit 69 Einbrüchen auf 100.000 Einwohner im Vergleich eine der sichersten Städte überhaupt in Deutschland, doch auch hier ist die absolute Zahl der Fälle im Vergleich zu 2014 gestiegen.

Und auch rund um Augsburg schlagen Einbrecher häufiger zu. Im Landkreis Augsburg beispielsweise verzeichnet die Statistik für 2015 exakt 225 Einbrüche – das sind 17,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Auch im Kreis Aichach-Friedberg gab es in den letzten Jahren eine Steigerung.

Das „Einbruchsradar“ soll Menschen in Augsburg für die Themen Einbruch und Einbruchschutz sensibilisieren. Die Karte zeigt, wann und wo in den vergangenen Tagen in Augsburg eingebrochen wurde. Quelle sind die offiziellen Presseberichte des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. Wichtig: Aus Datenschutzgründen werden die Tatorte auf der Karte nur ungefähr gezeigt.

Begleitende Texte, Fotos und Videos helfen Lesern weiter: Wie schütze ich meine Wohnung? Was mache ich, wenn bei mir eingebrochen wurde? Wie unterstützen Versicherungen? Und wo gibt es weitere Informationen und Ansprechpartner?

Bedienung der Karte: Auf der Karte sehen sie die verübten (rot), versuchten (gelb) und geklärten (grün) Einbrüche der vergangenen Tage. Per Klick auf das Symbol oben links über der Karte wählen Sie aus, welche Kalenderwoche angezeigt werden soll.

Hier geht es zu unserem interaktiven Einbruchsradar: www.augsburger-allgemeine.de/augsburg/einbruchsradar-augsburg/