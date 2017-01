2017-01-02 10:35:00.0

Augsburg Die tollkühnen usbekischen Reiter

In der Zirkusarena auf dem Parkplatz der Messe beeindrucken Artisten mit atemberaubenden Nummern. Von Claudia Kniess

Drei Faibles des Westens für Russland werden alle politischen und diplomatischen Verwicklungen der Putin-Ära überstehen, so wie sie schon den Kommunismus überlebt haben: nämlich die für das Bolschoi-Ballett, den Wodka – und den Zirkus. Weil wir Zirkusromantik mit Russland verbinden und weil viele Artisten der aktuellen Show in Augsburg tatsächlich von dort oder aus den ehemaligen Sowjetrepubliken kommen, nennt der eigentlich schwäbische Zirkus-Clan Frank sein Programm zum Jahreswechsel „Moskauer Weihnachtscircus“. Zum dritten Mal verzaubern sie damit das Augsburger Publikum.

Gerlinde und Wolfgang Orlowitsch waren „ewig nicht mehr im Zirkus“, aber nun haben sie die Plakate gesehen und ihre Enkelin mit dem Besuch einer Nachmittagsvorstellung überrascht. Die zehnjährige Sara mag Pferde-Nummern am liebsten, und damit ist sie im Zelt auf dem Messeparkplatz genau richtig, denn Zirkusdirektor Fernando Frank hat als Highlight die usbekische Troupe Khadikov gebucht. Fünf tollkühne Reiterinnen und Reiter vollführen auf ihren Rössern mal eben so im Galopp Kunststücke, die die meisten von uns nicht mal auf stillstehenden Sportgeräten hinbekämen: Auf- und Abspringen vorwärts und rückwärts, Saltos an der Seite der Pferde, eine menschliche Dreierpyramide auf zwei nebeneinander laufenden Tieren und schließlich unter dem Bauch des immer noch galoppierenden Pferdes hindurch auf die andere Seite des Sattels klettern.

Hohe Auszeichnungen bekommen

Dafür haben die Khadikovs bei Zirkusfestivals in Frankreich eine Gold- und eine Silbermedaille gewonnen und auch das Augsburger Publikum applaudiert begeistert. Kaum zu glauben, dass Helena Khadikova erst seit drei Jahren im Zirkus reitet. Wie die meisten hier ist sie in die Artistenwelt hinein geboren, jonglierte und turnte, aber erst als sie 2013 ihren usbekischen Mann Tamerlan kennenlernte, sattelte die Tschechin buchstäblich um. Die Arbeit mit den Tieren macht ihr Spaß, egal ob während der etwa neun Monate im Jahr, die die Khadikovs in Manegen in ganz Europa unterwegs sind, oder während der dreimonatigen Pausen auf dem Hof in ihrer tschechischen Heimat. Dort trainieren sie dann auch wenig für das Programm, sondern reiten einfach mal lange Strecken mit ihren Tieren aus oder suchen nach neuen Pferden. Zwischen sechs und sechzehn Jahren sind die aktuellen Tiere: ein Lipizzaner, ein Andalusier, ein Araber, ein halb-halb Araber-Pinto sowie ein Palomino. „Theoretisch können wir die Nummern mit jedem Pferd machen, aber es braucht lange Übung und großes Vertrauen zu dem Tier. Ich zum Beispiel mache meine waghalsigeren Nummern nur mit einem bestimmten Pferd.“ Seit vor sechs Monaten Tochter Diana zur Welt kam, bittet Helena Khadikova ihren Mann manchmal um zusätzliche Sicherheits-Prüfungen an den Gurten und Halftern.

Ein ausgewachsener Tiger wiegt 300 Kilogramm

Auch Tierdompteur Robano Kübler ist seit drei Monaten Vater einer kleinen Tochter, aber er macht sich keine zusätzlichen Gedanken um seine Sicherheit. Wenn er mit seinen fünf Tigern in der Manege steht, muss er ohnehin mit voller Aufmerksamkeit bei der Sache sein – und mit Gelassenheit, wenn mal einer etwas nicht mitmachen, aber trotzdem anerkannt und geknuddelt werden will: „Ich bin der Schwächere und gehe da rein mit einem Bambus-Stock aus dem Gartenmarkt. „Ein ausgewachsener Tiger wiegt etwa 300 Kilo, ich 80.“ Drei seiner Tiere sind weiße Tiger, die mit charakterstarken Gesichtern und geschmeidiger Eleganz das Publikum begeistern. Fernando Frank hat „jedes mal nasse Hände“, bis Kübler und seine Raubkatzen wohlbehalten wieder aus der Manege sind und alles gut gegangen ist, aber „eine Löwen- oder Tigernummer muss im Zirkus sein, das ist das A und O.“ Neben dem Sicherheitsaspekt machen dem Direktor die Forderungen von Tierschützern und dem Bundesrat zu schaffen, wie schon in anderen europäischen Ländern Wildtiernummern in Zirkussen komplett zu verbieten. Frank reagiert darauf mit geduldigen Argumenten – wie dass Küblers weiße Tiger im Zirkus eine acht mal längere Lebenserwartung haben als ihre viel gejagten Verwandten in freier Wildbahn – und Offenheit: In den Pausen darf das Publikum, wie jeden zweiten Tag auch die Amtsveterinärin, Tiere und Gehege besuchen und selbst kritische junge Leute schauen danach mit gutem Gewissen die zweite Programmhälfte an oder unterschreiben gar eine Petition für den Erhalt der Tiernummern.

Abwechslungsreiches und stimmiges Programm

Aber es sind nicht nur die großen Sensationen wie die Usbekischen Reiter, die weißen Tiger, das Duo Adam im „Todesrad“ oder Sergeij hoch in der Luft an den Römischen Strapaten, die den „Moskauer Weihnachtscircus“ zu einem Erlebnis machen, sondern auch die kleinen Momente: Die Mimik des „Juniors“ von Diabolo-Jongleur Anton Tarbeev wäre ebenso alleine den Besuch einer Vorstellung wert wie die sechs älteren Herren der Swing-Band, die solo hörenswert sind und sämtliche Nummern punktgenau musikalisch begleiten.

Umbauten und Technik laufen reibungslos und das gesamte Zweieinhalb-Stunden-Programm ist abwechslungsreich und stimmig: Hinter jedem klangvollen Namen steckt Können, in jedem glitzernden Kostüm ein spannender Artist. Die Atmosphäre eines Weihnachtsmärchens im Foyer tut ein übriges. Das Ehepaar Orlowitsch und Sara jedenfalls fand „alles toll und einen großen Unterschied, es live anstatt im Fernsehen anzuschauen – alleine schon die Luft! Wir gehen mit Sicherheit bald wieder in den Zirkus!“

Der Weihnachtscircus gastiert noch bis Sonntag, 8. Januar, auf dem Messeparkplatz. Die Vorstellungen laufen täglich um 16 und 19.30 Uhr, am letzten Vorstellungstag um 14 und 17 Uhr. Circus-Hotline 0177/6096419.