Augsburg Diese Läufe stehen 2018 in Augsburg an

Gleich 18 Läufe finden 2018 in Augsburg statt. Größtes Event dieser Art wird wieder der Augsburger Firmenlauf sein. Bis zu 12.000 Läuferinnen und Läufer können daran teilnehmen. Von Winfried Matzke

Laufsportler aus der Stadt und der Region können sich auf das kommende Jahr freuen. 18 Veranstaltungen für jedermann stehen 2018 innerhalb der Augsburger Stadtgrenzen auf dem Programm. Das größte Event wird wieder der M-net-Firmenlauf, dieses Mal am 17. Mai. Das Limit für die 6,3 Kilometer mit Start an der Messe wurde auf 12.000 Jogger und Walker erhöht. Rund 9200 Startplätze sind bereits vergeben.



Der Sport-Scheck-Stadtlauf mit etwa halb so vielen Teilnehmern wird am 3. Juni hinter der City-Galerie durchgeführt. Zur Auswahl stehen für die Teilnehmer erneut ein Halbmarathon über 21,1 Kilometer und ein Viertelmarathon über 10,5 Kilometer. Fortgesetzt wird dann am 7. Juli nach seiner diesjährigen erfolgreichen Premiere mit dem Frauenlauf, mit Start und Ziel im Rosenaustadion. Die teilnehmenden Damen können auswählen, ob sie fünf oder zehn Kilometer entlang der Wertach laufen möchten.



Die legendäre Marathon-Distanz von 42,195 Kilometern kann man nur in einem sechsköpfigen Team absolvieren, und zwar beim 33. Staffelmarathon der MBB-SG Augsburg am 2. September.



Der fleißigste Veranstalter mit sechs Rennen ist traditionell die TG Viktoria Augsburg. Ihre Abteilung Laufsport und Triathlon organisiert wieder die beiden Straßenlauf-Klassiker im Siebentischwald, nämlich den 48. AOK-Straßenlauf am 18. März und den 32. swa-Halbmarathon am 22. April. Daneben wird die vierteilige 41. AOK-Winterlaufserie in den Westlichen Wäldern ausgetragen. Der Perlachturmlauf als ungewöhnlichster Augsburger Laufwettbewerb muss wegen der anstehenden Turmsanierung erneut ausfallen. Seine dritte Auflage verzeichnet der Cross-Hindernislauf, ähnlich den europaweit populären StrongmanRun-Wettbewerben.



Am 10. Juni geht es im Lechhauser Enduropark wieder über zehn und 20 Kilometer mit natürlichen und künstlichen Hindernissen. Letztmalig wird am 28. Januar die Pfeil-Waldlaufserie stattfinden. Fehlende Helfer nennt der RC Pfeil Augsburg als wesentlichen Grund für das Ende der Veranstaltung.

Das sind die Läufe 2018 in Augsburg

Pfeil-Waldlauf im Gögginger Wäldchen am 28. Januar

AOK-Straßenlauf im Siebentischwald am 18. März

swa-Halbmarathon im Siebentischwald am 22. Apri

M-net-Firmenlauf an der Messe am 17. Mai

Sport-Scheck-Stadtlauf in der City am 3. Juni

Cross-Hindernislauf im Enduropark am 10. Juni

Benefiz-Zoolauf im Zoo am 15. Juni

Frauenlauf an der Wertach am 7. Juli

Jakobuslauf am Lech am 21. Juli

LEW-Nachtlauf um den Kuhsee am 21. Juli

LEW-Kuhsee-Triathlon am Kuhsee am 22. Juli

Staffelmarathon im Siebentischwald am 2. September

Sheridanpark-Meilen in Pfersee am 23. September

Charity Walk & Run an der Perzheimwiese am 23. September

Winterlaufserie