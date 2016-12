2016-12-23 06:00:00.0

Augsburg Endspurt für Weihnachtseinkäufer

Einige Branchen haben schon gute Geschäfte gemacht, es gibt Händler, die hinter den Erwartungen geblieben sind. Der Geschäftsführer der City Initiative hat einen großen Wunsch. Von Michael Hörmann

Endgültig abgerechnet wird zur Mittagszeit an Heiligabend: Dann steht fest, wie gut das Weihnachtsgeschäft für die heimische Geschäftswelt gelaufen ist. Je näher der Tag der Bescherung rückt, desto großzügiger werden die Einkäufer. Begehrt sind oftmals Gutscheine, die auf den letzten Drücker erworben werden. Diese Einschätzung ist nicht neu. Sie scheint auch in diesem Jahr einmal mehr einzutreten. Sagt Heinz Stinglwagner, der Geschäftsführer der City Initiative Augsburg (CIA). Er kennt die Aussagen der Geschäftswelt, die in den zurückliegenden Tagen an ihn herangetragen wurden: „Die letzte Woche ist entscheidend, wie zufrieden der Handel sein wird. Dies gilt für den stationären Handel, aber auch den Onlinehandel. Viele Geschäfte fahren da ja inzwischen zweigleisig.“

Es gab extreme Schwankungen

Von Verbandsseite ist zu hören, dass auch in diesem Jahr Bücher, Elektronikgeräte und Spielwaren besonders beliebt waren. Eine Erkenntnis, die Bezirksgeschäftsführer Wolfgang Puff vom Einzelhandelsverband nicht überrascht: „Einbußen gibt es mangels Schnee für die Sportbranche. Auch die Oberbekleidung und Schuhe leiden unter dem nicht wirklich winterlichen Wetter.“ Auffällig sei, dass es extreme Frequenzschwankungen gegeben habe: „Sehr starke Tage lösten schwache ab.“ Der Handel setze jetzt auf einen starken Endspurt, von dem vor allem der Lebensmittelbereich profitiere.

Den Wert und die Akzeptanz von Gutscheinen erlebt die City Initiative Augsburg mittlerweile direkt über ein eigenes Angebot, das sie federführend betreibt. Seit November 2015 gibt es den Augsburg-City-Gutschein, der bei nunmehr über 120 Partnern einzulösen ist. „Gerade in der Vorweihnachtszeit sind die Gutscheine sehr beliebt“, sagt Stinglwagner. Seit der Einführung habe die City Initiative Gutscheine im Wert von über 300000 Euro abgesetzt: „Die Tendenz ist steigend.“

„Augsburg ist gut aufgestellt“

Es ist aber nicht nur die Vorweihnachtszeit, in der sich die Augsburger Innenstadt attraktiv präsentieren möchte. Funktioniert die Strategie? Stinglwagner sieht generell eine Entwicklung, die ihn mit Blick nach vorne optimistisch stimmt: „Augsburg ist sehr gesund aufgestellt. Die Frequenz nimmt zu, die City ist in vielen Bereichen ein Hingucker geworden, das Angebot stimmt.“ Wenn er allerdings einen Wunschzettel für das Jahr 2017 schreiben würde, dann würde er einen Spielwarenfachmarkt und einen Sportartikel-Fachmarkt in der City als Sortimente benennen, die sich zusätzlich ansiedeln sollen. Bei dem dritten Wunsch von Stinglwagner geht es weniger um den Handel selbst, er richtet sich an die verkehrliche Situation: „Ein neues Parkleitsystem wäre wünschenswert.“

Dass die Innenstadt in den zurückliegenden Monaten an Zuspruch gewonnen hat, bestätigt Wirtschaftsreferentin Eva Weber. Sie verweist auf Ergebnisse einer Passantenbefragung. Einkaufen sei der Hauptgrund für den Innenstadtbesuch. Mehr als jeder vierte Befragte verbindet zudem den Aufenthalt in der City mit einem Gastronomiebesuch. Aber auch „Freunde treffen“ oder ein „Stadt-Schaufensterbummel“ seien immer häufiger genannte Besuchsgründe, die laut Weber „ein klares Indiz für die gesteigerte Aufenthaltsqualität sind“.

Beim Parken gibt es Wünsche

Das von CIA-Geschäftsführer Stinglwagner gewünschte Parkleitsystem lässt allerdings noch länger auf sich warten. Baureferent Gerd Merkle ließ zuletzt verlauten, dass mit der Umsetzung im Jahr 2017 noch nicht zu rechnen ist. Unterstützung erhält Stinglwagner von Thomas Schörg, Regionalgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Schwaben (IHK). Um Besucher komfortabel in die City zu leiten, sollte die Stadt das dynamische Parkleitsystem umsetzen: „Wird ein Parkhaus und damit der nächste freie Parkplatz auf schnellstem Weg gefunden, reduziert dies die Verkehrsbelastungen in der Innenstadt.“