2016-12-30 06:30:00.0

Augsburg Gibt es in Augsburg bald mehr Videokameras?

Auch Augsburg prüft, ob die Videoüberwachung in der Stadt ausgeweitet werden soll. Wo bereits Kameras installiert sind und was sie bringen. Von Eva Maria Knab

Nach dem Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt vor der Berliner Gedächtniskirche wünschen sich viele Bürger in Deutschland aus Sicherheitsgründen eine stärkere Videoüberwachung. Auch in Augsburg sind an öffentlichen Plätzen bislang keine Videokameras installiert. Ordnungsreferent Dirk Wurm (SPD) weist darauf hin, dass die Stadt diese Sicherheitstechnik nur mit Erlaubnis des bayerischen Innenministeriums installieren darf. Er erwartet neue Direktiven aus München, wie die Kommunen weiter vorgehen sollen.

Eine stärkere Videoüberwachung im öffentlichen Raum wurde nach Gewalttaten in Deutschland immer wieder diskutiert, geprüft und meist nicht realisiert. Laut Wurm ist für diesen Schritt eine Gefährdungseinschätzung von Plätzen nötig. Dabei spielt eine wichtige Rolle, ob es auf dem jeweiligen Platz bereits Gewalttaten gab oder ob welche zu erwarten sind.

ANZEIGE

„In Augsburg wurde die Lage zuletzt im Frühjahr dieses Jahres überprüft“, sagt Wurm, und zwar gemeinsam vom städtischen Ordnungsreferat und dem Polizeipräsidium. Ergebnis: Überwachungskameras auf öffentlichen Plätzen wurden zu diesem Zeitpunkt als nicht erforderlich angesehen.

Ordnungsreferent gegen Schnellschüsse

Wurm spricht sich auch nach dem Anschlag in Berlin entschieden gegen Schnellschüsse aus. Er verweist aber auf neue politische Signale aus Berlin, die Hürden für eine Videoüberwachung zu senken. Bis Ende Januar erwartet er Vollzugshinweise aus dem bayerischen Innenministerium, wie die die Kommunen weiter vorgehen sollen. Dann werde er noch einmal neu überprüfen, ob die Sicherheitstechnik auf öffentlichen Plätzen in Augsburg doch eingebaut werden soll, kündigt er an.

Entscheidend sei, ob die Überwachung zielführend und verhältnismäßig sei. „Eine Kamera hilft erwiesenermaßen bei der Strafverfolgung“, so Wurm, ob die Videoüberwachung zur Vorbeugung von Verbrechen nütze, sei strittig. Gut abgewogen werden müsse auch, ob diese Überwachung als Eingriff in die Persönllichkeitsrechte von Bürgern gerechtfertigt sei.

Gesichter nicht zu erkennen

Viele Bereiche in Augsburg werden bereits mit Sicherheitstechnik kontrolliert. Kameras hängen an zahlreichen Kreuzungen oder Haltestellen von Straßenbahnen und Bussen der Stadtwerke – insgesamt sind es rund 150. Um eine echte Videoüberwachung handelt es sich dabei aber nicht. Die Stadtwerke nutzen die Kameras vor allem, um die Verkehrslage an den Haltestellen, benachbarten Kreuzungen oder Verkehrsknotenpunkten im Blick zu haben. „Das sind reine Livebilder, die von uns auch aufgezeichnet werden“, sagt Stadtwerkesprecher Jürgen Fergg. Die Einsatzzentrale der Polizei kann sich in das System einklinken. Doch die Auflösung der Kameras ist aus Datenschutzgründen so eingestellt, dass keine Gesichter zu erkennen sind. Außerdem werden diese Aufnahmen nicht gespeichert.

Anders sieht es bei den Kameras aus, die in fast allen Straßenbahnen und den meisten Bussen der Stadtwerke hängen. Diese Aufnahmen sind detaillierter. Auf ihnen kann man einzelne Personen erkennen. Die Bilder werden bis zu 48 Stunden gespeichert und der Polizei auf Anfrage zur Verfügung gestellt, die die Filme dann auswertet. Die Überwachung soll helfen, Randalierer und Gewalttäter zu überführen – oder gleich abzuschrecken.

Polizei greift auf Videobilder zu

Aus Sicht der Stadtwerke lohnt sich die Beobachtungstechnik. „Unsere Erfahrung ist, dass der Vandalismus in Fahrzeugen seit Einführung der Videoüberwachung um etwa zwei Drittel zurückgegangen ist“, sagt Fergg. Auch die Polizei greift regelmäßig auf die Videobilder zu. Sie konnte damit Täter identifizieren. Auch in dem neuesten Fall, als syrische Flüchtlinge am vergangenen Sonntagabend im Nachtbus brutal aufeinander einschlugen, könnte die Auswertung eines Videos von großer Bedeutung sein.

Im Unterschied zu vielen anderen Großstädten gibt es in Augsburg aber noch keine Videoüberwachung am Hauptbahnhof. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hatte das in den vergangenen Jahren immer wieder kritisiert. Der CSU-Politiker gilt als Befürworter einer umfassenden Überwachung, vor allem im Nahverkehr. 2014 hatte die Deutsche Bahn (DB) mitgeteilt, eine Ausstattung des Hauptbahnhofs mit Kameras sei fest eingeplant. Die Sicherheitstechnik werde aber erst nach dem groß angelegten Umbau mit neuem Tramtunnel unter den Gleisen zum Einsatz kommen.

Gestern betätigte ein Bahnsprecher, dass bauliche Vorkehrungen im Rahmen des Umbaus getroffen werden. Nach aktuellem Stand wird die Modernisierung des Hauptbahnhofs aber wohl bis 2023 dauern. „Die DB handelt beim Thema Videoüberwachung immer in enger Abstimmung mit den Behörden“, so der Sprecher. In Bayern seien deswegen bisher nur wenige große Bahnhöfe mit Videotechnik ausgestattet.

Eine Augsburger Besonderheit ist das flächendeckende Notrufsystem an den Haltestellen im Nahverkehr. Die meisten Fahrkartenautomaten sind mit einem großen, roten Notrufknopf ausgestattet. Wer den Knopf drückt, wird direkt mit dem Polizeinotruf verbunden. Zudem wird ein Videobild in die Einsatzzentrale übertragen. 165 der gut 170 Fahrkartenautomaten in der Stadt sind so ausgestattet. Das sei ein wichtiger Beitrag für das Sicherheitsgefühl, sagt Polizeisprecher Siegfried Hartmann. Genutzt werde der Knopf oft auch bei medizinischen Notfällen.