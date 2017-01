2017-01-28 06:03:00.0

Augsburg Leere Flüchtlingsunterkünfte kosten Millionen

Die Regierung von Schwaben hat mehrere Immobilien längerfristig angemietet, die nicht mehr gebraucht werden. Wie geht es weiter? Von Christian Mühlhause

Die Regierung von Schwaben betreibt in Augsburg vier Erstaufnahme-Unterkünfte, die allesamt leerstehen. Zwei weitere wurden angemietet und befinden sich derzeit im Aufbau, obwohl sie nicht benötigt werden. Die Regierung von Schwaben kosten die Unterkünfte im Stadtgebiet allein im laufenden Jahr 2,1 Millionen Euro. Immerhin wird die Traglufthalle in der Berliner Allee jetzt abgebaut, wodurch 650000 Euro eingespart werden können. Für ein Jahr hatte die Regierung die Traglufthalle angemietet. In ganz Schwaben belaufen sich die Ausgaben für angemietete Objekte heuer auf 3,75 Millionen Euro.

Das Problem: Als die Zahl der Flüchtlinge ab September 2015 stark anstieg, entstand auch ein enormer Handlungsdruck auf die Regierung von Schwaben, Unterkünfte zu finden, in denen die vielen Menschen zunächst einmal untergebracht und erfasst werden konnten: sogenannte Erstaufnahmeeinrichtungen. Mehrere Mietverträge mit langer Laufzeit wurden auf die Schnelle abgeschlossen. Ein lukratives Geschäft für die Immobilienbesitzer.

Weil der Zustrom aber nach der Schließung der Balkanroute nachließ, werden die ankommenden Flüchtlinge jetzt alle in der zentralen Erstaufnahme in Donauwörth untergebracht. Das hat mit einer Anordnung der bayerischen Staatsregierung zu tun. Beim Betrieb von Erstaufnahmeeinrichtungen solle insbesondere auf mietkostenfrei zur Verfügung stehende Bundesliegenschaften zurückgegriffen werden. Deswegen stehen die angemieteten Immobilien in Augsburg leer. Dazu zählen die Alte Ziegelei in Inningen, ein Gebäude in der Ohmstraße in Göggingen, im Kobelweg (Kriegshaber) und in der Steinernen Furt (Lechhausen). Zusammengenommen haben sie eine Kapazität von 714 Plätzen. Weitere 181 Plätze befinden sich in angemieteten Gebäuden in Vorbereitung in der Eichleiterstraße (Göggingen) und der Steinernen Furt (Lechhausen). „Die Einrichtungen sind bezugsfertig und können im Bedarfsfall sofort genutzt werden“, sagt Birgit Linke, Pressesprecherin der Regierung.

Was ist, wenn die Zahl der Flüchtlinge wieder ansteigt?

Die Behörde will gerüstet sein, sollte die Zahl der Flüchtlinge wieder stärker ansteigen. Auszuschließen ist das nicht, schließlich hat der türkische Ministerpräsident Recep Erdogan auch schon angedroht, das Abkommen mit der Europäischen Union aufzukündigen und die Flüchtlinge nicht an der Überfahrt über das Mittelmeer zu hindern.

Es könnte aber auch das Gegenteil eintreten und die Häuser längerfristig leerstehen. „Es gibt derzeit keine konkreten Überlegungen, aber natürlich müsste dann über alternative Nutzungsmöglichkeiten nachgedacht werden“, sagt Linkes Kollege in der Pressestelle der Regierung, Karl-Heinz Mayer. Denkbar wäre, Gemeinschaftsunterkünfte daraus zu machen, so Meyer.

Das würde auch Augsburgs Sozialreferent Stefan Kiefer begrüßen. „Die Unterkünfte Mühlmahdweg und Zusamstraße (beides Lechhausen) waren ja zunächst als Gemeinschaftsunterkunft ordentlich geplant und umgebaut worden. Erst aufgrund der Platznot wurden sie dann zur Erstaufnahme umfunktioniert.“ Es bestehe zudem „grundsätzliche Einigkeit“ mit der Regierung von Schwaben, dass eine weitere Erstaufnahme vorübergehend zur Notunterkunft für Obdachlose umfunktioniert werden soll.

Wie die Unterkünfte umgewandelt werden könnten

Zwischenzeitlich gab es Überlegungen, Geflüchtete bis zu sechs Monate in den Erstaufnahmen zu belassen. Diese Möglichkeit gibt es, seit die Bundesregierung die Asylpakete I und II verabschiedet hat. Menschen, die aus sogenannten sicheren Herkunftsländern stammen, können dort sogar noch länger untergebracht werden. Die Maßnahme soll Kommunen mit angespanntem Wohnungsmarkt entlasten. Der Sozialreferent und auch Matthias Schopf-Emrich vom Diakonischen Werk, der sich um Flüchtlinge kümmert, sehen darin ein Integrationshindernis. Die Bewohner dürfen nämlich nicht arbeiten und die Kinder nicht zur Schule gehen. „Zudem gibt es dort, anders als in Gemeinschaftsunterkünften, keinen Kontakt zu Freiwilligen“, so Schopf-Emrich.

Auf Nachfrage, ob die freien Kapazitäten auch für die Schließung der Unterkunft in der Calmbergstraße (Antonsviertel) genutzt werde, verweist Linke darauf, dass diese bereits weitgehend geräumt sei. „Derzeit leben noch zwölf Personen in der Unterkunft, bei denen noch geklärt wird, in welche Unterkünfte sie verlegt werden können.“ Die Einrichtung in der Calmbergstraße steht wegen ihres schlechten baulichen Zustandes in der Kritik.

Wie lukrativ das Geschäft mit den Erstaufnahmen ist, zeigt eine Anzeige auf der Internetplattform Immoscout aus dem vergangenen Jahr. Drei Millionen Euro Kaufpreis wurden für das Gebäude in der Eichleitnerstraße aufgerufen. Das beauftragte Immobilienbüro warb damit, dass die Mieteinnahmen bei 216000 Euro liegen und ein Vertrag über fünf Jahre mit Option für weitere fünf Jahre geschlossen worden sei. Ob und zu welchem Preis das Objekt verkauft wurde, ist unserer Zeitung nicht bekannt.