2017-09-29 10:54:48.0

Augsburg Schüler legen Brände: Gericht verhängt Bewährungsstrafen

Zwei junge Männer hatten Brände in der Reischleschen Wirtschaftsschule in Augsburg gelegt. Nun wurden die beiden verurteilt. Von Jörg Heinzle

Ein halbes Jahr nach zwei Brandstiftungen an der Reischleschen Wirtschaftsschule in Augsburg sind die beiden Täter verurteilt worden. Die Angeklagten, 19 und 21 Jahre alt, waren zur Tatzeit Schüler der Einrichtung. Gegen beide Angeklagten verhängte das Amtsgericht eine Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten - auf Bewährung.

Die Angeklagten hatten die Brände im Februar und März jeweils in Herrentoiletten der Schule gelegt. Sie machten das der Anklage zufolge beim ersten Mal spontan mit Hilfe einer Papierschlange und Toilettenpapier, das sie entzündeten. Beim ersten Mal wurde der Brand rasch entdeckt und konnte schnell gelöscht werden. Rund 2000 Schüler mussten aber das Gebäude verlassen. Ein Schüler, der versucht hatte, den Brand zu löschen, erlitt eine leichte Rauchvergiftung. Laut Anklage entstand in der Toilette ein Schaden von rund 10.000 Euro.

Zwei Wochen später brannte es dann erneut. Dieses Mal abends, als eine Infoveranstaltung für interessierte Schüler und Eltern stattfand. Das Feuer brach wieder auf einer Toilette aus. Nun hatten die Brandstifter zusätzlich Benzin als Brandbeschleuniger benutzt. Dabei entstand der Anklage zufolge ein Schaden von 20.000 Euro.

Brandstiftung in Schule: Täter legten Geständnis ab

Vor Gericht legten beide Täter Geständnisse ab. Das Motiv blieb aber im Unklaren. Der 21-Jährige sagte, er habe zu der Zeit viel Frust gespürt. Offensichtlich sei auch der Wunsch nach Anerkennung im Spiel gewesen, so die Ansicht des Gerichts.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die beiden jungen Männer auch noch ein drittes Mal ein Feuer an der Schule legen wollten. Allerdings, so heißt es, sei das durch die Festnahme der Verdächtigen verhindert worden. Beide kamen zunächst in Untersuchungshaft. Der jüngere Angeklagte wurde aber nach einem Geständnis relativ schnell wieder auf freien Fuß gesetzt. Der 21-Jährige kam jetzt nach dem Urteil frei.

