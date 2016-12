2016-12-28 18:17:00.0

Augsburg So geht es sicher durch die Silvesternacht

In verschiedenen Bereichen der Innenstadt dürfen keine Feuerwerkskörper gezündet werden. Die Johanniter geben Tipps, was beim Abbrennen beachtet werden muss. Von Miriam Zissler

Viele können es kaum erwarten: Am Donnerstag, 29. Dezember, startet wieder der Verkauf von Feuerwerkskörpern. In Deutschland darf Kleinfeuerwerk lediglich an drei Werktagen des Jahres verkauft werden – vom 29. bis zum 31. Dezember. Gezündet werden darf es allerdings nur am Samstag, 31. Dezember, und am Sonntag, 1. Januar. Ordnungsreferent Dirk Wurm (SPD) weist darauf hin, dass an verschiedenen Orten in Augsburg ein generelles Verbot gilt, Feuerwerke und andere pyrotechnische Gegenstände der Klasse II abzubrennen. Mit Klasse II ist Kleinfeuerwerk gemeint, das nur an Personen ab 18 Jahren abgegeben werden darf.

In diesen Bereichen in der Innenstadt gilt das Verbot Rathausplatz, Philippine-Welser-Straße, Martin-Luther-Platz und Annastraße im Bereich der Annakirche, Steingasse von der Einmündung Philippine-Welser-Straße/Rathausplatz bis Anwesen Nr. 8, Maximilianstraße von der Einmündung Perlachberg bis Apothekergäßchen, Fisch-markt, Welserplatz mit angrenzendem Teil der Annastraße und Unter dem Bogen, Moritzplatz mit angrenzendem Teil der Bgm.-Fischer-Straße, Fuggerplatz rund um das Fuggerdenkmal, Platz um den Merkurbrunnen, Willy-Brandt-Platz, den an den Willy-Brandt-Platz angrenzenden Teil der Jakoberwallstraße, den an den Willy-Brandt-Platz angrenzenden Teil der Straße „Am Vogeltor“, Zeugplatz. Während der restlichen Jahreszeit gilt dieses Verbot für das gesamte Stadtgebiet. Ordnungsreferent Wurm weist ausdrücklich auf die Bedeutung dieses Verbotes zum Schutze der in der Innenstadt auf engstem Raum Feiernden sowie der historischen Bausubstanz hin und appelliert nachhaltig an die Vernunft aller Beteiligten.

ANZEIGE

Verbrennungen, Augenverletzungen und Gehörschäden

Generell gilt ein umsichtiger Umgang mit den Feuerwerkskörpern. Gerade Mitarbeiter der Rettungsdienste wissen, was alles passieren kann, wenn es leichtsinnig abgebrannt wird. Jahr für Jahr müssen in der Silvesternacht Menschen mit Verbrennungen, Augenverletzungen oder Gehörschäden behandelt werden.

Augenverletzungen werden oft durch einen zu geringen Sicherheitsabstand verursacht. Benjamin Rotter, Rettungsdienstleiter der Johanniter des Regionalverbands Schwaben, rät: „Wenn Fremdkörper ins Auge geraten, sollten Laien diese nicht selbst entfernen. Stattdessen muss die verletzte Person sofort in eine Notaufnahme oder Rettungsstelle gebracht oder der Rettungsdienst alarmiert werden.“

Auch die Ohren sind bei der Silvesterknallerei gefährdet. Die beste Vorbeugung bieten hier Ohrstöpsel. Rotter warnt: „Der hohe Schalldruck kann ein Knalltrauma auslösen und zu einer Schädigung des Innenohrs führen.“

Zu den häufigsten Verletzungen zu Silvester zählen Verbrennungen und andere Verletzungen an den Händen bis zum Verlust von Fingern. Diese werden meist verursacht durch zu frühe Explosionen oder weil Feuerwerkskörper mit bereits brennender Lunte zu lange in der Hand gehalten werden.

Tipps zum unfallfreien Umgang mit Feuerwerkskörpern Damit es gar nicht erst zu einem Unfall kommt, hier die wichtigsten Tipps für eine sichere Silvesterknallerei: Nur geprüftes Feuerwerk kaufen. Vor dem Zünden sorgfältig die Gebrauchsanweisung lesen. Feuerwerk nur im Freien abbrennen, nie in geschlossenen Räumen. Feuerwerkskörper nie länger als nötig in der Hand halten. Nach dem Anzünden den vorgegebenen Sicherheitsabstand einhalten.

Niemals auf Menschen, Tiere, Gebäude oder Fahrzeuge zielen. Kinder nie alleine mit Feuerwerk hantieren lassen. Kleinere Kinder auch beim Zünden von Knallerbsen oder Ähnliches beaufsichtigen. Nie versuchen, Feuerwerkskörper, die beim ersten Versuch nicht gezündet haben, ein zweites Mal anzuzünden – die Gefahr, dass es dabei in der Hand zu einer Explosion kommt, ist sehr hoch. Keine Blindgänger aufsammeln, sie können immer noch explodieren. (AZ, ziss)