2017-05-06 11:36:00.0

Kommentar Streit um Augsburger Stolpersteine: Mehr Transparenz ist nötig

Der Streit um die Stolpersteine in der Augsburger Innenstadt eskaliert zunehmend. Die Stadt sollte jetzt offenlegen, wie sie Entscheidungen trifft. Von Eva Maria Knab

In Augsburg hat der Kölner Künstler und Stolperstein-Erfinder Gunter Demnig insgesamt zwölf Stolpersteine in Erinnerung an NS-Opfer verlegt.