2017-02-15 06:00:00.0

Handel Tengelmann wird zu Edeka und Netto

In Göggingen wird die Filiale bald umgebaut. Was sieht die Zukunft anderen aus?

Von Ina Kresse

Das gelbe T auf rotem Grund wird bald nicht mehr zu sehen sein. Die Tengelmann-Filiale in Göggingen verschwindet. Ein anderer Supermarkt bezieht stattdessen das Gebäude in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße. Auch die übrigen acht Tengelmann-Filialen in Augsburg sollen umgestellt werden. Es ist die Folge der Übernahme von Tengelmann durch den Konkurrenten Edeka.

Der Zeitplan steht noch nicht

Der Tengelmann-Markt in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße in Göggingen wird bald Geschichte sein. Ein Aushang kündigt an, dass die Filiale am Samstag, 25. Februar, um 14 Uhr geschlossen wird. Danach wird nach einem neuen Netto-Filialkonzept umgebaut. Die Wiedereröffnung ist für den 21. März geplant. Die neue Filiale wird ohne eine regionale Bäckerei eröffnen. Die Fläche vor dem Kassenbereich wird künftig für Leergutrückgabe genutzt. Laut dem Unternehmen übernimmt Netto alle Mitarbeiter.

Wenn die Arbeiten erledigt sind wird dort der Netto Marken-Discount eröffnen. Wann genau das sein wird, konnte das Unternehmen auf Nachfrage noch nicht sagen. Fest steht jedoch, dass diese Tengelmann-Filiale die einzige in Augsburg ist, in die der Netto einzieht.

In den anderen acht Tengelmann-Filialen soll im Lauf des Jahres schrittweise auf Edeka-Format hinsichtlich Technik umgestellt und das Sortiment erweitert werden, heißt es aus der Pressestelle der Edeka Handelsgesellschaft Südbayern. Besonderen Wert lege man neben einem breiten Vollsortiment auf Regionalität und Frische. „Die für die Kunden sichtbare Umflaggung wird voraussichtlich im letzten Drittel des Jahres 2017 erfolgen.“ Statt einem weißen T auf rotem Grund, wird dort also ab Herbst oder Winter ein blaues E auf gelbem Grund prangen.

Wo weitere Filialen sind

Filialen von Tengelmann findet man in Augsburg in der Schertlinstraße, Hofrath-Röhrer-Straße, Bismarckstraße, Brunnenbachstraße, Augsburger Straße, Christian-Dierig-Straße, Bei der Jakobskirche und in der Ulmer Straße. (ina)